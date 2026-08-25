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Kobi Eskişehir iş dünyasından acil çağrı!
Kobi

Eskişehir iş dünyasından acil çağrı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eskişehir iş dünyasından acil çağrı!

ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, Eskişehir’de karşılıksız çek ve protestolu senet tutarlarındaki sert artışa dikkat çekti.

Eskişehir iş dünyasında finansal sıkışmanın giderek ağırlaştığı belirtildi. Eskişehir ekonomisindeki finansal sıkışmanın boyutunun her geçen ay daha da ağırlaştığını vurgulayan Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, "Derneğimiz olarak, reel sektörün nabzını tuttuğumuz her noktada, işletmelerimizin nefes almakta zorlandığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Resmi veriler de bu tabloyu acı bir şekilde doğrulamaktadır. Eskişehir Ticaret Odası’nın temmuz ayı ekonomik göstergelerine ve Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında karşılıksız çek işlemlerinin tutarı 1 milyar 266 milyon 219 bin TL’ye fırlamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 502 milyon 454 bin TL olan bu rakam, yaklaşık yüzde 152 oranında artış göstermiştir" ifadelerini kullandı.

 

“Artık tüm sektörlere yayılmış durumdadır”

Bu yükselişin Eskişehir iş dünyası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş olduğunu dile getiren Başkan Sinlenmez, "Sorun yalnızca çeklerle sınırlı değildir. Protesto edilen senetlerin tutarı da 2026’nın ilk altı ayında 406 milyon 464 bin TL’ye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artmıştır. Bu rakamları yalnızca bir ödeme problemi olarak okumak eksik ve yanıltıcı olacaktır. Asıl mesele, işletmelerimizin gelir üretme kapasitesi ile artan maliyetler ve nakit ihtiyacı arasındaki makasın giderek açılmasıdır. Karşılıksız çek ve protestolu senet istatistiklerine yansımayan konkordato başvurularındaki hareketlilik ve iflas kararları ise buzdağının görünmeyen, ancak çok daha tehlikeli olan kısmını oluşturmaktadır. Finansal yapıdaki bozulma, artık tüm sektörlere yayılmış durumdadır" şeklinde konuştu.

 

“Elini taşın altına koyması şarttır”

Sanayicilerin uzun süredir dile getirdiği kârsızlık sorununun Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının bilançolarına dahi yansıdığını belirten Sinlenmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Eğer ana sanayi bu durumda ise, KOBİ ölçeğindeki binlerce işletmemizin çaresizliğini varın siz hesap edin. İşte bu noktada, Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği olarak açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz: Eskişehir iş dünyasına derhal can suyu verilmelidir! Bu can suyu; bankaların mevcut kredi yapılandırmalarına esneklik getirilmesi, vergi ve SGK prim borçlarında af veya uzun vadeli yeniden yapılandırma ve finansmana erişim kanallarının acilen genişletilmesi anlamına gelmektedir. Yerel dinamikleri gözeten, Eskişehir özelinde bir ekonomik destek paketinin ivedilikle devreye alınması zarurettir. Eğer bugün adım atılmazsa, önümüzdeki aylarda bu tablonun çok daha vahim bir hal alacağını ve binlerce çalışanın, yüzlerce ailenin geçim kaynağının tehlikeye gireceğini acizane hatırlatmak isteriz. İş dünyası olarak dayanışma içindeyiz; ancak dayanışma tek başına yetmez, devletin ve ilgili kurumların da elini taşın altına koyması şarttır."

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