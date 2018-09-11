Türkiye nüfus cüzdanında köklü bir değişikliği gitti. Eski kimlikler yerine daha kullanışlı daha sade ve daha küçük ama marifeti bir o kadar da büyük cipli kimlikler geldi. 2017 yılında dağıtımına başlanılan yeni kimlikleri eski kimliklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinin yolunu tutuyor. Peki yeni kimlik çıkarmak için ne yapmak gerekir? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak?

Kimlikler de artık teknolojiye uydu. Yeni çipli kimlik kartı başvurusu devam ediyor. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartı, online randevu sistemi aracılığıyla sıra beklemeden alınabiliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan haberlere göre eski kimlikleri yenisiyle değiştirme işlemi 2018 yılının sonuna kadar yapılması gerektiği, yıl sonuna kadar yeni kimlik alamayanlardan yeni kimlik çıkartacaklar kart bedelinin fazla ödeyeceği iddia edilmişti. Bu iddiaya Ankara valiliğinden açıklama geldi. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada yeni kimliklerin dağıtımının 2017 yılında başlandığını dağıtımın 3 yıl daha süreceği ve dağıtımların 2020 yılına kadar devam edeceği açıklandı. Mevcut nüfus cüzdanının geçerliliğini yitirdiğine dair herhgani bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır. Tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlaırının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir” denildi.