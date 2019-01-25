0553 313 94 23

Eski Büyükelçi Bulunç'tan KKTC Yorumu: İsrail Kıbrıs'ta toprak satın alıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara eski Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, "Kıbrıs, İsrail için önemli bir merkez. Bu sebeble geçmişte olduğu gibi toprak satın alarak yayılma politikalarına devam ediyorlar" dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 18:34
Eski Büyükelçi Bulunç'tan KKTC Yorumu: İsrail Kıbrıs'ta toprak satın alıyor

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara eski Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Bulunç, Doğu Akdeniz bölgesindeki aktör sayısının arttığına vurgu yaparak, "Özellikle ABD ve İsrail’in yürüttüğü emperyalist politikalar bölgede Türkiye ve KKTC'nin etki alanını sınırlandırmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz bölgesinde aktör sayısı giderek artıyor. Son yıllarda Rusya ve Çin gibi küresel aktörler de bölgeye müdahil olmaya başladı. Rusya ise resmen Doğu Akdeniz'e inmiştir. Çin, Doğu Akdeniz’e gelmek istemektedir" dedi.

'İsrail KKTC'de toprak satın alıyor'

Kıbrıs'ın İsrail için önemine vurgu yapan Bulunç, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs'ın Magosa bölgesinden toprak satın alıyordu. Şu anda Magosa'da; 'Barış Kuvvetlerinin eğitim alanı' adlı bir tesis var. İsrail yine o tesisin içinde kalan geniş bir alanı almayı hedefliyordu ancak bunu başaramadılar. Hatta 1990'larda mahkeme yoluyla o sınırın dışında kalan topraklara da 21 tane villa yapmışlardı. Rakamsal olarak net birşey söyleyemeceğim ancak Karpaz bölgesinde de bazı toprakları satın aldıklarını biliyorum. Kıbrıs onlar için çok önemli. Bu amaçla orada da toprak satın alarak yayılma politikalarına devam ediyorlar"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:34
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara eski Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç
  2. Ahmet Zeki Bulunç
  3. Doğu Akdeniz
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  5. Rusya
  6. Çin
  7. Barış Harekatı
  8. ABD
  9. Magosa

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor28 dk önce
    Her ay özellikle bir tane yahudi sirketini hedefe oturtup dünya capinda bizimle hareket etmek isteyenlerle birlikte BOYKOT etmeliyiz. Her ay bir serefsiz kan emiciden kurtulmali yeryüzü. dijital matryel fark etmez. küfürizmi BOYKOT.
  • AydınAydın33 dk önce
    100-150 yıl önce Ruslar sıcak denizlere inmek isterdi, şuan başarmış durumda, şimdi ise Çin’in sıcak denizlere inme sevdası var. 1,5 milyar nüfuslu Çin kendi steplerinde kalsa daha iyi olur. Sonumuz hayrola.
  • osman osman 39 dk önce
    filisinide toprsk satın alarak ele gecırıp devlet kurdu israıl dıye bır devlet yoktu israıl oguları vardı sadecekıbrısda israilleşiyor desene

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
  1. İlave tediye ödemeleri ne zaman..
  2. Hatay'da bir binada patlama meydana..
  3. Bir haftada 43 terörist etkisiz hale..
  4. Global Game Jam Gaziantep'te başladı
  5. Bakan Dönmez, BORON'u ilk satın..
  6. 35 gündür hükümetin kapalı olduğu..
  7. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
  8. Hatay'da patlama! Olay yerine ekipler..
  9. Şehir Tiyatroları'ndan Fuat İşhan için..
  10. Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir..
  11. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li..
  12. AK Parti Adana Seyhan belediye başkan..
  13. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı..
  14. 2019 Kıdem ihbar hakkı tazminatı nasıl..
  15. Gözler bu görüşmedeydi! Türkiye'den..
  16. Denizli'de otobüsün çarptığı yaya..
  17. Bakan Soylu'nun kabulü
  18. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
  19. Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir..
  20. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun..
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Ulaşım devi şirket iflas etti
Ulaşım devi şirket iflas etti

Günün Karikatürü

25 Ocak 2019
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde