Erzurumsporlu Erhan Çelenk'ten Fenerbahçe yorumu: Zor bir deplasman değil sonuçta aynı puandayız

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından BB Erzurumsporlu Erhan Çelenk önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Maça kötü başladık''

Maça çok kötü başladık. Futbol anlayışımızdan uzak bir görüntü sergiledik. Hocamız bizi soyunma odasında uyardı.

"Fenerbahçe ile aynı puandayız''

Erhan Çelenk Fenerbahçe maçının durumunu anlatırken, "Fenerbahçe zor bir deplasman değil bizim için. Sonuçta aynı puandayız. Eğer 5 dakika daha olsa 3. golü atabilirdik. İlk yarıda gerçekten biz, biz değildik. Ancak ikinci yarıda hocamızın talimatlarıyla daha iyi futbol oynadık ve son dakikada da olsa golü bulmayı başardık." dedi.