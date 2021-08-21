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Dünya Ermeni keskin nişancılar ateş açtı! Büyük provokasyon
Dünya

Ermeni keskin nişancılar ateş açtı! Büyük provokasyon

Ermenistan provokasyonlarına son vermiyor. Karabağ'da tarihi hezimet yaşayan Ermenistan, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:14:00 -
Ermeni keskin nişancılar ateş açtı! Büyük provokasyon

Ermenistan askerlerinin sınırın farklı noktalarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 20 Ağustos yerel saatle 18.58’den 23.53’e kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağalı, Güney ve Yukarı Şorcav, Berd ilinin Yukarı Mehrab mevzilerinden, Kelbecer’in Yellice, İstisu, Tovuz ilinin Garalar, Gedebey’in Galakent yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfek ve otomatik silahlarla belirli aralıklarla ateş açtığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ağustos 20.37’den 21 Ağustos 01.00’e kadar Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından Xocavend ilinin Çağadüz köyü ve Şuşa civarında yerleşen Azerbaycan askerlerinin mevzilerine de ateş açıldığı ifade edildi.

Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi.

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VATANSEVER

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Rabia Zafer

Misliyle Karşılık Versinler. Ermenistan, Yeniden Bir Savaş Başlatırsa Bu Sefer Azerbaycan, Būtūn Topraklarını Geri Alsın.
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