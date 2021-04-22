Ergun Kuyucu kimdir? Gönül Dağı’nda Ali’yi kim oyuyor?

Gönül Dağı, gönülleri feth eden TRT 1’in muhteşem dizilerinden sadece bir. Cumartesi akşamları ekranlarda izleyecilerin evlerine misafir olan Gönül Dağı dizisine yeni bir isim daha geliyor. Dizide Ali rolünü oynayacak olan Ergun Kuyucu, kadroda yerini aldı.Gönül Dağı dizisi 25.bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Ergun Kuyucu’nun diziye girdiği görüldü. Ergun Kuyucu Gönül Dağı dizisine Dilek’in babası Çoban Ali olarak dahil olacak. Peki Ergun Kuyucu kimdir? Ergun Kuyucu nerelidir? Ergun Kuyucu hangi dizilerde oynadı?

Ergun Kuyucu kimdir?

Ergun Kuyucu, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Pek çok rolü canlandırmasından dolayı ekranlarda görülen Kuyucu, aslen Sivaslıdır. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Paramparça gibi dizilerde rol aldı. Asıl mesleği ticaret olan, Ergun Kuyucu, oyunculuk kariyerine daha sonralarda adım atmasına rağmen hızlı bir şekilde ün kazanmıştır. Bunun yanı sıra Ergun Kuyucu, en son Arıza adlı dizide oyunculuk yapmıştır. Arıza dizisinin final yapmasından sonra Ergun Kuyucu, Gönül Dağı dizisi oyuncuları arasında yerini aldı.