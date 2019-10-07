Emekli maaş kesintilerini nasıl öğrenirim? Emekli aylığı kesintisi sorgulama

Emekli vatandaşlar maaşlarının yatacağı günü sabırsızlıkla bekler. Maaş günü gelip çattığında ise maaşında bir kesintinin olduğunu fark eden emeklilerin şaşırması son derece normaldir. Maaşlarda yaşanan kesintinin sebebinin merak edilmesi de doğaldır. İşte, “Emekli maaş kesintileri nasıl öğrenirim?” sorusunun cevabı…

Ömürlerinin büyük kısmını çalışarak geçiren milyonlarca kişi emekliliklerinde ihtiyaçlar nedeniyle maaşlarının yatacağı günü sabırsızlıkla bekler. Para çekmeye giden ve maaşında bir kesintinin olduğunu fark eden emeklilerin bir şaşkınlık yaşaması son derece normal. Kesintilerin sebebinin de merak ediliyor olması çok normal. Peki, emekli aylıklarında kesintiler neden oluyor?

Emekli maaşlarında kesinti neden yaşanır?

Devlete olan borçlarınızdan veya bu borçların icra takibine girmesinden dolayı aylığınızdan ¼ oranında bir kesinti yapılır.

Nafaka borcunuz var ise ve bu durum dolayısı ile dava edilmişseniz emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa tamamına el konur.

Sağlık hizmetlerinde yararlanıldığında muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir.

Emekli olduysanız ancak hala fiilen çalışmaya devam ediyorsanız emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik destekleme prim kesintisi yapılır.

Emekli maaş kesintileri nasıl öğrenirim? Emekli aylığı kesintisi sorgulama

Geldik merakla beklediğiniz "Emekli aylığı kesintisi nasıl sorgulanır?" sorusunun yanıtına. Sorgulama yapmak için öncelikle e-devlet sistemine şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapmanız gerekiyor. e-devlet sistemine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına geçiş yapmalısınız. Tıklamanız gereken link: turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu... Ardından hizmetler bölümünden hangi sigorta tipinden emekli olduysanız onun kesinti sorgulama hizmetini bulup sorgulamaya başlayabilirsiniz.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifreniz olmadan emekli aylığı kesintisini sorgulamanız mümkün değil. Bu nedenle öncelikle e-devlet şifrenizi PTT şubesinden temin etmeniz gerekiyor.