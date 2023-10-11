Elon Musk'tan AB'ye X cevabı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'a bir mektup göndererek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin paylaşımlarda dezenformasyon olduğu uyarısında bulunmuştu.

Breton "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." demişti.

Elon Musk'a yapılan uyarı, "Filistin'e destek mesajlarının silinmesi isteniyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Musk AB'ye cevabında "Politikamız her şeyin açık kaynak ve şeffaf olmasıdır. Bahsettiğiniz ihlalleri kamuoyunun da görebilmesi için paylaşın, görelim" ifadelerini kullandı.