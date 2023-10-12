Elon Musk da tarafını seçti
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada 'İsrail'deki tüm Tesla Süper Şarj Cihazları ücretsizdir' açıklamasında bulundu.
Hamas'ın işgal altındaki bölgelere yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunu bahane eden İsrail, Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Batı dünyası işgalci İsrail güçlerine sınırsız destek vermeyi sürdürüyor.
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler art arda destek açıklamaları yaparken Washington yönetimi İsrail'in "savaş" ilanından saatler sonra Tel Aviv'e silah ve mühimmat taşıyan uçakları indirdi.
Elon Musk'tan İsrail'e destek
Elon Musk, Tesla'nın X'deki bir kullanıcının talebine yanıt olarak İsrail'deki süperşarj istasyonlarında şarjı ücretsiz hale getirdiği bildirmişti.
Sabahın erken saatlerinde yayınlanan bir gönderide, bir X Premium kullanıcısı Tesla'dan İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ortasında "İsrail'deki tüm süper şarj cihazlarını ücretsiz açmasını" istedi. Musk, kullanıcısına sabah 9'dan kısa bir süre sonra "Tamamlandı" cevabını verdi.
Musk, bu cevabından yaklaşık iki saat sonra X'te yayınlanan başka bir mesajda ise "İsrail'deki tüm Tesla Süper Şarj Cihazları ücretsizdir." ifadelerine yer verdi.
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Paylaşımına onlarca tepki gelen Elon Musk bazı kullanıcılara cevap verdi.
"Gazze'de barış isteyenlere yardım etmek isterim"
Elon Musk, bir kullanıcının 'İsrail'e şarj istasyonları bedava ama Gazze'de hiç elektrik yok.' paylaşımına "Gazze'ye elektrik ve temel hizmetlerin hızla geri gelmesini diliyorum." yanıtını verirken bir diğer kullanıcının "Sadece umuyor musun? Yani Gazze'ye bazı temel malzemeleri gönderemezsiniz ama Tesla Süperşarjları İsrail'de bedava mı?" yanıtına "Gazze'de barış isteyen ama imkanı olmayanlara yardım etmek isterim. Genel olarak ırk, mezhep, din veya başka hiçbir şeye bakmaksızın tüm insanların mutlu ve refah içinde olmasını istiyorum." dedi.
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