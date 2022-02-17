Elon Musk bu kez şikayetçi oldu

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Elon Musk, Dogecoin kurucusunun kripto para dolandırıcılığı hakkındaki tweet'ine yanıt vererek hem şikayetini dile getirdi hem de uyarıda bulundu.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez Elon Musk, kripto para dolandırıcılarından şikayetçi oldu. Daha önce de benzer şekilde şikayetini dile getiren Musk, bu kez Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus’un paylaşımına yanıt vererek tepkisini gösterdi.

Bilindiği üzere birçok ünlü isim kripto dolandırıcılığı ile mücadele ediyor. Bu isimlerden biri de Tesla CEO’su Elon Musk. Musk, Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus tarafından yayınlanan bir bir ekran görüntüsüne yanıt olarak, kripto paralar hakkındaki spam mesajlarının çoğalmasından bir kez daha şikayet etti.

Hatırlatmak gerekirse Elon Musk daha önce Dogecoin hakkında bir paylaşım yaparak, kripto para dolandırıcıları ile alay etmişti. Dolandırıcılar genellikle kendilerine gönderilen ilk para miktarını ikiye katlamaya söz verirler ancak Musk onlara çok daha az kazançlı bir anlaşma sunarak, dolandırıcıların durumunu tersine çevirmişti.

Son olarak Temmuz 2020’de Musk, Bill Gates, Kim Kardashian ve diğer önde gelen kişilikler, bugüne kadarki en büyük Twitter hack’i olan Bitcoin dolandırıcılarının hedefi haline gelmişlerdi.

Donanımhaber