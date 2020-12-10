Elif Ada Tatlı kimdir, Elif Ada Tatlı kaç yaşında?
İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada İbo Show’a katılacak olmasıyla birlikte Elif Ada Tatlı kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan olan kızı Elif Ada Tatlı kaç yaşında?
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlı annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. 2013 yılında dünyaya gelen Elif Ada Tatlı, ilk kez babasının programına katılacak. Elif Ada Tatlı’nın doğumdan kısa bir süre sonra arılmaya karar veren İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız çifti İstanbul’da Küçükçekmece Adliyesi’nde 15 dakika süren tek duruşmada boşanmıştı.