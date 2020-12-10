  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Elif Ada Tatlı kimdir, Elif Ada Tatlı kaç yaşında?
Biyografi

Elif Ada Tatlı kimdir, Elif Ada Tatlı kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada İbo Show’a katılacak olmasıyla birlikte Elif Ada Tatlı kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan olan kızı Elif Ada Tatlı kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:36:00 - 2020-12-10 18:36:55
Elif Ada Tatlı kimdir, Elif Ada Tatlı kaç yaşında?

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlı annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. 2013 yılında dünyaya gelen Elif Ada Tatlı, ilk kez babasının programına katılacak. Elif Ada Tatlı’nın doğumdan kısa bir süre sonra arılmaya karar veren İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız çifti İstanbul’da Küçükçekmece Adliyesi’nde 15 dakika süren tek duruşmada boşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
Merkel'e alçak mektup: Türkiye olası bir çatışmada kullanabilir
Dünya

Merkel'e alçak mektup: Türkiye olası bir çatışmada kullanabilir

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman ve Yunan 53 milletvekili, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yazdıkları mektupta Türkiye'ye denizaltı satışın..
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay