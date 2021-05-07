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Sağlık El ve ayak uyuşması neden olur? El ve ayak uyuşması hangi hastalığa neden olur?
Sağlık

El ve ayak uyuşması neden olur? El ve ayak uyuşması hangi hastalığa neden olur?

El ayak uyuşması nasıl geçer? El ve ayak uyuşmaları rahatsızlığından şikayet edenler yaz ve kış demeden bu hastalıktan dert yanmakta. Peki el ve ayak ulaşması neden olur? El ve ayak uyuşmasının nedeni nedir? El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret etmekte. Peki el ve ayak uyuşması nasıl geçer? B vitamini eksikliği neden olur? B vitamini eksikliğine ne iyi gelir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:43:00 - 2021-05-07 11:45:11
El ve ayak uyuşması neden olur? El ve ayak uyuşması hangi hastalığa neden olur?

El ve ayak uyuşmasının en büyük sebebi B vitamini eksikliğidir. B vitamini eksikliği belirtileri neler? Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, B vitamini eksikliğinin vücuttaki belirtilerine ilişkin olarak, 'Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret eder.' dedi.

B vitamin eksikliği neden olur?

B vitamini eksikliğinde vücutta görülen belirtileri sıralayan Gemici, 'Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder.' dedi.

B vitamini eksikliği hangi hasatlıklara neden olur?

Gemici, B vitamini eksikliğinde görülen hastalıklara da dikkati çekerek, 'Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, ruh sağlığı bozuklukları (demans, depresyon), kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir.' ifadesini kullandı.

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