Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı

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Tekrarlanan İstanbul seçimlerini, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a karşı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylükdüzü’nde halka seslendi. İstanbul ile ilgili vaatlerini sıralayan İmamoğlu, azınlıklar ile ilgili bir açıklamada bulunarak, büyük bir skandala imza attı.

16 milyon Müslüman’ı görmezden geldi

17 milyon nüfuslu İstanbul’da 16 buçuk milyon Müslüman Türk’ü görmezden gelen Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan rakamlara göre İstanbul'da ikamet eden 100 bin Rum, 15 bin Yahudi, 50 bin Ermeni ve 10 bin Süryani’ye seslenerek, İstanbul’da azınlık diye bir şey olmadığını iddia etti. İmamoğlu'nun İstanbul'da azınlık olmadığı yönündeki iddiası, Türkiye'de azınlık hukukuna tabi olarak yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaati gibi oluşumların da bir bakıma haklarını ellerinden almak anlamına geliyor.

Skandal sözler

Konuşmasında ilk olarak Müslüman düşünürler Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimleri örnek gösteren CHP’li İmamoğlu, "Biz bu şehirde azınlık kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz vermiyorum, geleceği inşa edeceğiz." dedi.

İstanbul'da en iyimser hesaplamalara göre 100 bin Rum, 15 bin Yahudi, 50 bin Ermeni ve 10 bin Süryani yaşarken, 16 milyondan fazla Müslüman yaşıyor