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Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı

23 Haziran İstanbul Seçimleri sonucu İBB Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. İmamoğlu, İstanbul'da azınlık olmadığını iddia etti, 16 milyon Müslüman'ı görmezden geldi.

23 Haziran 2019 Pazar 23:45
Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı

 yeniakit.com.tr 

Tekrarlanan İstanbul seçimlerini, Cumhur  İttifakı adayı Binali Yıldırım’a karşı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylükdüzü’nde halka seslendi. İstanbul ile ilgili vaatlerini sıralayan İmamoğlu, azınlıklar ile ilgili bir açıklamada bulunarak, büyük bir skandala imza attı.

16 milyon Müslüman’ı görmezden geldi

17 milyon nüfuslu İstanbul’da 16 buçuk milyon Müslüman Türk’ü görmezden gelen Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan rakamlara göre İstanbul'da ikamet eden 100 bin Rum, 15 bin Yahudi, 50 bin Ermeni ve 10 bin Süryani’ye seslenerek, İstanbul’da azınlık diye bir şey olmadığını iddia etti. İmamoğlu'nun İstanbul'da azınlık olmadığı yönündeki iddiası, Türkiye'de azınlık hukukuna tabi olarak yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaati gibi oluşumların da bir bakıma haklarını ellerinden almak anlamına geliyor.

Skandal sözler

Konuşmasında ilk olarak Müslüman düşünürler Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimleri örnek gösteren CHP’li İmamoğlu, "Biz bu şehirde azınlık kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz vermiyorum, geleceği inşa edeceğiz." dedi.

İstanbul'da en iyimser hesaplamalara göre 100 bin Rum, 15 bin Yahudi, 50 bin Ermeni ve 10 bin Süryani yaşarken, 16 milyondan fazla Müslüman yaşıyor

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:45
  1. 23 Haziran Seçimleri
  2. CHP
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. azınlık açıklaması
  5. İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler
  6. Ermeniler
  7. Rumlar
  8. Süryaniler
  9. Yahudiler

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar42 dk önce
    Akit bu başlıkları ve yorumları yazan her kim ise inanın AK Partinin ve müslümanların gizli düşmanıdır. İşte Ak Partiye kaybettiren zihniyet gher şeye kulp takan CHP zihniyetiyle hareken eden akitçilerdir. En ufak bir eleştirimizde bile bire çok yorumumuzu bile yayınlamadınız. Şğimdide diyorum ki demiş se de Ohh olsun müstehaktır. Çekin,sürünün de aklınız başınıza belki gelir de 20 yıl önceki özünüze dönersiniz. Ben bile Şu AK Parti döneminde türeyen badem bıyıklılar la, sözde tesettürlü süslümanlardan nefret ettim.
  • ÖzgurÖzgur45 dk önce
    Bu haberi bu şekilde yaparak anca akp li ve bir kısmı MHP lideri inandirirsin
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu46 dk önce
    Laf ola beri gele.16 Milyon müslüman İstanbul da azınlık statüsünde mi?
  • VatandasVatandas51 dk önce
    Aaaaloooooo. Bir rahatlayın. Geçmiş olsun. Seçim bitti. Yani boş şeyler yazacağınıza. Yapıcı olun biraz. O aldığınız maddeyi, neyse, kenara koyun derin nefes alın. Kin ve nefretten arının birde insanlari olduklari gibi kabullenmeye çalışın....
  • KutlukBilgeKutlukBilge54 dk önce
    Bu sonuç sizin beyinleri yaktı galiba nasıl anlıyorsunuz başlıkta verdiğiniz gibi birşeyi. Sizin gibiler in sonu da belli. sıranızı bekleyin. kimin terörist sevici olduğunu da gayet iyi gördük. apo itinin kardeşini trtye çıkaranlar, güya milliyetçi geçinen bahçelinin söyledikleri. barzaninin yalakalığı...apo itindne mektuplar..
  • kartal beykartal bey58 dk önce
    AYNEN BÖYLE BÖLÜCÜ DİL KULLANMAYA DEVAM EDİN EYY AKİT. SAYENİZDE TAYYİP ERDOĞAN BÖYLE KONUŞMAYA DEVAM ETTİĞİNİZ İÇİN KOLTUGUNDAN OLACAK BRAVO
  • MuratMurat1 sa önce
    Ne alaka? Müslümanlar azınlık mı ki azınlık olarak saysın? Müslümanlar zaten ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor aynı haberde dediğiniz gibi.
  • İsmail İsmail 1 sa önce
    Çok güzel söylemiş 2 aydır bunu anlatmaya çalıştık bizim Ahmak müslüman kardeşlerimize ancak onlar CHDPKK ile aynı yola başkoydular ne diyelim bir musibet bin nasihatten hayırlıdır yazıklar olsun istanbullulara yapılan hizmetler gözünüze dizinize dursun.demekki gençlik yaşayıp görmeden gerçekle yüzleşmeyecek.şimdi devletin yapacağı enönemli iş Fetönün itlerine nefes bile aldırmayacak çünkü asıl gün yarın onlar için doğacak vipprojebasitekrem piyondur kukladır başkan müsvettesidir.
  • aliali1 sa önce
    seçimden önce rum yahudi ermeniden hiç bahsetmiyordu no oldu seçimden sonra bir borcmu var
  • İstemi Yazıhanİstemi Yazıhan1 sa önce
    Siz harbi akıllanmazsınız. Bu seçimin kaybedeni de kaybettireni de sizin gibiler, aynı kafadan devam ediyorsunuz.
  • HayretHayret1 sa önce
    İstanbul’da 3.921.201 müslüman varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Azınlık müslümanlar olunca azınlık yok hükmünde.
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Fetonun itleri ve bazı nakşi cemaatler çok sevinmiştir bu neticeye.
  • EmreEmre1 sa önce
    Ve Allah Hülagü’yü musallat eder.
  • Erguvan Erguvan 1 sa önce
    Adam aidiyet i olduğu insanlar ı anıyor müslümanlar kaybetti anlayın, Müslüman olduğunu söyleyip buna oy verenler düşünsünler biz nasıl bir günaha vesile olduk diye. İstanbul da artık yönetim ermeni, Yahudi, Süryani. Pkk. Hdp zihniyetinde.Kabul edin bunu.
  • Gerçekler acıdırGerçekler acıdır1 sa önce
    Bu kadar yanıltıcı bir haber olamazAk partiyi bu gibi haber siteleri aşağıya çekti ve çekmeye devam ediyor...Biraz Dilipak okumanızı öneririm...Aklınızı kullanın biraz...Azınlıkları kastederek onları anıyor adamMüslümanları azınlıklarla birlikte ansa eminim daha farklı bir haber üretirsiniz“İmamoğlu Müslümanları da azınlık grubuna dahil etti, çoğunluk ateist olduğunu ima etti” dersinizBu kadar yanıltıcı bir haber olamaz
  • Hasan YanarHasan Yanar1 sa önce
    Kesilmis. Yok alevisi sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik diyor.
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    allah ve rasulleri allah baba mantığına şiddetle karşıdır ancak dinde zorlama da yoktur nitekim zorla Müslüman olmanın allah katında bir değeri yoktur kulluk gönül birlikteliğidir zimminin hakkını çiğneyen iktidarını kaybeder bu allahın sünnetidir peygamberler bu güne kadar haçı kırmaya muvaffak olamadı yarın başaracaklar inşallah azınlıklara zulmetmemekle yahudi ve hiristiyanlığa yardım etmek birbirinden farklıdır allaha emanet olun
  • Ali Ali 1 sa önce
    Senin inşaedeceğin şimdiden belli yunan soydaşlarınavatandaşlık, yahutta kendini yunan,feto nün yanında amerikan vatandaşlığı al da.....
  • Hamdi YILMAZHamdi YILMAZ1 sa önce
    16 milyon Müslüman zaten bu ülkenin sahibi diğerleri azınlık. Allah sizi ıslah etsin.
  • OsmanOsman1 sa önce
    16.000.000 müslüman, samimi müslüman olsaydı bu günleri görmezdik..salınmışız çayıra mevlam kayıra
  • Yanlış haber kaybettiriyorYanlış haber kaybettiriyor1 sa önce
    Yapma bunu akit. Yanlış haber ve kutuplaştrma bize İstanbulu iki kere kaybettrdi işte. Eğer amacınız bunlara prim vermek ise devam edin.
  • AşılıAşılı1 sa önce
    BUNUN NİYETİ BELLİYDİ MÜSLÜMANLARA SARILIP GAVURLUĞU ÖNE ÇIKARMAK MİLLETTE YEDİ
  • serdarserdar1 sa önce
    ne yazık ki azınlık biz müslümanlarız hala. Allahtan dileği odur ki müslümanlar bu topraklarda müslüman gibi idare eder duruma gelebilirler.
  • hasanhasan1 sa önce
    Bu sozleri ancak siz hiziplik, ayrimcilik olarak algilarsiniz.
  • Turgay Turgay 1 sa önce
    Yapmayın allah aşkına. O konuşmadan bunu mu aldınız. İşte sizin gibiler yüzünde şu an AKP bu durumda.
  • HasanHasan1 sa önce
    Neye layıksak öyle yönetiliriz...
  • SerkanSerkan1 sa önce
    Iyice sapıttınız siz.ne demiş şimdi adam?kötü bisey mi söylemiş?çamur atacağız diye iyice saçmaladınız.iste bu taburlarınız yüzünden akp yi erittiniz
  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    gelecek mi?? ulan bizi taa bizansa falan götürme de... senin geleceğini biz iyi biliyoruz.... basit...
  • HakanHakan1 sa önce
    Ne güzel demiş başkan

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