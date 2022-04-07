EKPSS 2022 sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2022 EKPSS sınavı ne zaman?

Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak 22 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurular için araştırmalar hız kazandı. 2021 EKPSS sınavının oturumuna katılımı planlayan vatandaşlar, konuya dair tarih bilgisini araştırıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman? Bu yıl EKPSS var mı?

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS son başvuru günü geldi. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurusu 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.

EKPSS sınav süresi ne kadar?

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS sınavı nedir?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

2022 EKPSS konuları neler?

EKPSS Türkçe konuları

Okuduğunu anlama

Cümlede anlam ve çeşitleri

Anlatım biçimleri

Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar

Fiiller

Cümlenin ögeleri

Anlatım bozukluğu

Noktalama işaretleri

Düşünce geliştirme yolları

Paragraf bilgisi

Sözcüğün yapısı

İsim ve sıfat tamlamaları

EKPSS Matematik konuları

Kümeler

Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)

Üslü ve köklü ifadeler

Hacim

Fonksiyonlar

Mutlak değer

Problemler

Açılar

Alanlar ve çevre

EKPSS Tarih konuları

Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat

İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat

Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri

Selçuklularda devlet yönetimi

Anadolu'da kurulan beylikler ve önemleri

Kuruluş dönemi önemli gelişmeler

Yükseliş dönemi önemli gelişmeler

Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler

Milliyetçilik, Osmancılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri

Meşrutiyet dönemi ve Atatürk

Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri

1.TBMM'nin açılması ve gelişmeler

2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı

Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler

Saltanat ve halifeliğin kaldırılması

EKPSS inkılaplar konu dağılımı

1924 Anayasasında yapılan değişiklikler

Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler

Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)

Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi

Atatürk’ün okuduğu okullar

Genelge ve kongreler dönemi önemleri

Kuvay-i milliye

Çanakkale,İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri

Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri

İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar

İtilaf ve ittifak devletleri

EKPSS coğrafya konu dağılımı

Göllerimiz

Irmaklarımız

Dağlarımız

Barajlarımız

Kıyılarımız ve turizm

Hayvancılık

Madenlerimiz

İklim

Rüzgarlar ve yağmur çeiitleri

Erozyon ve heyelan

Matematik ve coğrafi konum

Ada,yarımada,koy,körfezler

Ovalar,platolar ve vadiler

Bitki örtüsü

Nüfus dağılımı

Tarım

Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler

EKPSS vatandaşlık konu dağılımı

Anayasalarımız

Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)

2010 referandumu

Uluslararası kuruluşlar

Vatandaşın ödev ve sorumlulukları

Haklar ve ödevler

Merkezi ve yerel yönetimler

Meclis başkanı görev ve yetkileri

Başbakan görev ve yetkileri

Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri

Milletvekilliği görev ve yetkileri

Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri