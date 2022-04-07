EKPSS 2022 sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2022 EKPSS sınavı ne zaman?
ÖSYM 2022 EKPSS sınav yeri sorgulama! Kamuda görev almak isteyen adayların gireceği EKPSS başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. EKPSS geç başvuruları ise 9-10 Mart tarihinde sona erdi. 2022 EKPSS sınavı için başvuruda bulunan adaylar ÖSYM 2022 EKPSS sınav tarihini sorgular oldu. Peki 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? EKPSS ne zaman yapılacak?
Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak 22 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurular için araştırmalar hız kazandı. 2021 EKPSS sınavının oturumuna katılımı planlayan vatandaşlar, konuya dair tarih bilgisini araştırıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman? Bu yıl EKPSS var mı?
Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS son başvuru günü geldi. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurusu 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.
EKPSS ne zaman yapılacak?
EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.
EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.
EKPSS sınav süresi ne kadar?
Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.
EKPSS sınavı nedir?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
2022 EKPSS konuları neler?
EKPSS Türkçe konuları
Okuduğunu anlama
Cümlede anlam ve çeşitleri
Anlatım biçimleri
Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar
Fiiller
Cümlenin ögeleri
Anlatım bozukluğu
Noktalama işaretleri
Düşünce geliştirme yolları
Paragraf bilgisi
Sözcüğün yapısı
İsim ve sıfat tamlamaları
EKPSS Matematik konuları
Kümeler
Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)
Üslü ve köklü ifadeler
Hacim
Fonksiyonlar
Mutlak değer
Problemler
Açılar
Alanlar ve çevre
EKPSS Tarih konuları
Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri
Selçuklularda devlet yönetimi
Anadolu'da kurulan beylikler ve önemleri
Kuruluş dönemi önemli gelişmeler
Yükseliş dönemi önemli gelişmeler
Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler
Milliyetçilik, Osmancılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri
Meşrutiyet dönemi ve Atatürk
Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri
1.TBMM'nin açılması ve gelişmeler
2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı
Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler
Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
EKPSS inkılaplar konu dağılımı
1924 Anayasasında yapılan değişiklikler
Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler
Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)
Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi
Atatürk’ün okuduğu okullar
Genelge ve kongreler dönemi önemleri
Kuvay-i milliye
Çanakkale,İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri
Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri
İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar
İtilaf ve ittifak devletleri
EKPSS coğrafya konu dağılımı
Göllerimiz
Irmaklarımız
Dağlarımız
Barajlarımız
Kıyılarımız ve turizm
Hayvancılık
Madenlerimiz
İklim
Rüzgarlar ve yağmur çeiitleri
Erozyon ve heyelan
Matematik ve coğrafi konum
Ada,yarımada,koy,körfezler
Ovalar,platolar ve vadiler
Bitki örtüsü
Nüfus dağılımı
Tarım
Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler
EKPSS vatandaşlık konu dağılımı
Anayasalarımız
Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)
2010 referandumu
Uluslararası kuruluşlar
Vatandaşın ödev ve sorumlulukları
Haklar ve ödevler
Merkezi ve yerel yönetimler
Meclis başkanı görev ve yetkileri
Başbakan görev ve yetkileri
Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
Milletvekilliği görev ve yetkileri
Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri