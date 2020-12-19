Ekmek Teknesi'nin "Nusret Baba"sı: Savaş Dinçel

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Oyuncu, karikatürist ve yönetmen Halil Savaş Dinçel'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti.

İstanbul'da 1 Nisan 1942'de Hacer Hanım ile Temel Bey'in çocukları olarak dünyaya gelen Dinçel, İstanbul Erkek Lisesinin ardından İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.

Hem tiyatro eğitimi alan hem de karikatür çizen Dinçel, Güldürü Eğitim Merkezi ile Günaydın gazetesinde karikatür çizdi.

Şehir Tiyatrolarında 1962-1980 yılları arasında görev yapan Dinçel, 12 Eylül darbesinden sonra Müjdat Gezen'in yazdığı, Dinçel'in çizdiği "Çizgilerle Nazım Hikmet" adlı kitap nedeniyle yargılandı.

Dinçel, Münir Özkul Tiyatrosu, AST Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile Gen-Ar Tiyatrosunda çalıştı ve Müjdat Gezen ile Miyatro Vatandaş Tiyatrosu'nu kurdu.

Daha sonra Şehir Tiyatrolarına geri dönen Dinçel, "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmlerinde İsmet İnönü'yü, "Ağır Roman"da ise Berber Ali'yi oynadı.

Dinçel, 2000 yapımı "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filmdeki rolüyle Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Film Ödülleri ile Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Bir süre Kadir Has Üniversitesinde ders veren oyuncu, 2002-2005 yılları arasında televizyon izleyicisiyle buluşan "Ekmek Teknesi" dizisindeki Nusret Baba rolüyle beğeni kazandı. Mahalledeki insanların dertlerine çare bulan bir fırıncıyı oynayan Dinçel, dizideki bilge duruşu ve anlamlı sözleriyle akıllarda kaldı.

Ölünceye kadar da Şehir Tiyatrolarında oyunculuk ve yönetmenlik yapan Dinçel, 2006'da Eve Dönüş filminde, 2007'de ise Sessiz Gemiler dizisinde oyunculuk yaptı.

Dizinin çekimlerinde hastalanan ve ameliyat olan Dinçel, daha sonra İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye tekrar kaldırıldı ve 20 Aralık 2007'de hayatını kaybetti.

Dinçel'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Uçurtmanın Kuyruğu", "Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye", "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ve "Çok Orijinal Bir Oyun" oyunlarını kaleme alan Dinçel, "Fareli Köyün Kavalcısı", "Kuyruklu Yıldız Altında", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Küçük Prens" oyunlarında yönetmenlik yapan Dinçel, Afife Tiyatro Ödüllerinde "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu", 8. ÇASOD Ödülleri, 20. İstanbul Film Festivali ile 22. Siyad Türk Sineması Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ve 2. Lions Tiyatro Ödüllerinde "Yılın Oyun Yazarı" ödülüne layık görüldü.

Dinçel, "Yaprak Dökümü", "Pazartesi Perşembe", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Keşanlı Ali Destanı", "Vişne Bahçesi", "Sultan Gelin", "Vlademir Komarov", "Müfettiş" ve "Oniki Öfkeli Adam" gibi oyunlarda yer bulan Dinçel, "Sessiz Gemiler", "Hatırla Sevgili", "Bir İhtimal Daha Var", "Esir Kalpler", "Sevda Çiçeği", "Abdülhamit Düşerken", "Ekmek Teknesi", "Abuzer Kadayıf", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Cumhuriyet", "Ağır Roman", "Oğlum Adam Olacak", "Kurtuluş", "Bizimkiler", "Aşık Oldum, "Üç İstanbul", "Hababam Sınıfı Güle Güle, "İttihat ve Terakki" ile "Gül Hasan'ın de arasında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.