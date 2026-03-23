Edirne'nin kalbinde kayıp bir tarih: İbrahim Bey Mescidi! Meydan Cafe'nin altında bir ecdad yadigarı mı yatıyor?

1411 yılında Gazi İbrahim Bey tarafından inşa ettirilen İbrahim Bey Mescidi, Edirne’nin sur dışına taşmaya başladığı o ilk fetih ruhunun en önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak ne yazık ki bu mübarek yapı, zamanın acımasız çarkları, yangınlar ve savaşlar arasında kaybolup gitti.

"Meydan Cafe’nin Altı Mescit mi?" İddiası Şehir Hafızasında!

Tarih araştırmacıları ve yerel tarih meraklıları, İbrahim Bey Mescidi’nin izini sürerken çarpıcı bir noktaya parmak basıyor: Ziraat Bankası karşısındaki Meydan Cafe ve çevresi! Hatta bazı yerel anlatımlarda, mescidin ana gövdesinin bugün kafenin tuvalet bölümünün bulunduğu noktaya isabet ettiği öne sürülüyor. Henüz arkeolojik bir kazıyla tescillenmemiş olsa da, eski şehir planları ve sözlü tarih bu iddiayı güçlendiriyor. Ecdadın namaz kıldığı mekanların bugün hangi amaçlarla kullanıldığı sorusu, vicdanları sızlatan bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Ahmet Bâdi ve Abdulkadir Dündar’ın Eserlerinde Saklı Gerçek!

Edirne tarihinin iki dev ismi; Ahmet Bâdi "Riyâz-ı Belde-i Edirne" eserinde, Abdulkadir Dündar ise "Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri" çalışmasında bu kayıp mescidin varlığını açıkça ortaya koyuyor. Kültür envanterine giren bu veriler, mescidin Saat Kulesi (Makedon Kulesi) civarında, kale surlarının kuzeydoğu köşesinde yükseldiğini belgeliyor. Bu eserler, sadece bir yapıyı değil, Edirne’nin Osmanlı dönemindeki o muazzam dokusunu da günümüze taşıyan birer tapu senedi niteliğinde.

Edirne’de 40’tan Fazla Mescit "Kayıp" Durumda!

Uzmanların acı verici tespiti ise durumun vehametini artırıyor: Edirne’de geçmişte yükselen ancak bugün yerinde yeller esen 40’tan fazla mescit bulunuyor. Yangınlar, kuşatmalar ve çarpık kentleşme, bu manevi durakların taşlarını birer birer söküp attı. İbrahim Bey Mescidi de bu "kayıp hafızanın" en hüzünlü parçalarından biri. Şehirlerin gerçek hikayesi, bu katmanların altındaki izler doğru araştırmalarla gün yüzüne çıkarıldığında tamamlanacaktır.

Kaynak: Sınır Ötesi Gazetesi