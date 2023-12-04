Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin kirli çamaşırları sonrası gözlerin çevrildiği güzellik merkezleriyle ilgili yeni skandal patlak verdi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın Kadıköy’de bulunan güzellik merkezi sabah saatlerinde kurşunlandı.
Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde Ece Ronay’a ait işletmede meydana geldi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Sabah saatlerinde işletmeye gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güzellik merkezine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kurşunlanan güzellik merkezinde olay yeri çalışması yaptı. Ronay’ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.
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