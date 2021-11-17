  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Bu konuda nas ortada' Erdoğan’dan eski yol arkadaşlarına faiz göndermesi

TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim

İngiltere’de enflasyon durdurulamıyor! 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

İYİ Parti'ye anket şoku! Lütfü Türkkan’ın skandalı sonrası ünlü anketçi açıkladı

Arsızlığın, yüzsüzlüğün bu kadarına pes! Darbeci Çetin Doğan’ın eşi hakkını helal etmiyormuş

'Siz benim çocuklarım gibisiniz' deyip Z kuşağına ders verdi!

Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap

Küfürbaz Lütfü, "MİT TIR’ları" davasından yargılanabilir

Etinden sütünden faydalanıyorlar... "Demirtaş'ı serbest bırakın" diye yırtınan muhalefetten iktidara iftira!

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir.
Teknoloji Duyuruldu! 9. gezegen keşfedilmiş olabilir
Teknoloji

Duyuruldu! 9. gezegen keşfedilmiş olabilir

Kızılötesi Astronomik Uydu tarafından 1983 yılında toplanan verilerin bir analizini yapan İngiliz Londra Kraliyet Koleji’nden gökbilimci Michael Rowan-Robinson'un Güneş Sistemi'ndeki 9. gezegeni keşfetmiş olabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 17:24:00 -
Duyuruldu! 9. gezegen keşfedilmiş olabilir

Kızılötesi Astronomik Uydu (IRAS) tarafından 1983 yılında toplanan verilerin bir analizini yapan İngiliz Londra Kraliyet Koleji’nden gökbilimci Michael Rowan-Robinson'un Güneş Sistemi'ndeki 9. gezegeni keşfetmiş olabileceği açıklandı.

Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde görülmeyen bir gezegenin varlığına dair spekülasyonlar uzun senelerdir yapılmakta fakat 2016 yılında yeni kanıtlar öne süren bir makalenin yayınlanmasıyla tartışma yeni bir boyuta taşındı.

Caltech'ten gökbilimciler Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş Sistemi'nin dışında bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki küçük nesnelerin, sanki büyük bir şeyin yerçekimi etkisi altında bir kalıba itilmiş gibi garip bir şekilde yörüngede döndüklerini buldu.

Makalede, "IRAS’ın görüntülerinin kalitesinin düşük olduğu ve araştırma kabiliyetinin en uç sınırındaki gökyüzünün çok zor bir bölümünde uzak kızılötesi algılamalar için kullanıldığı göz önüne alındığında, bu adayın gerçek olma olasılığı çok büyük görünmüyor, ancak, 9. gezegen hipotezinin ne kadar ilgi gördüğü göz önüne alındığında, önerilen parametrelere sahip ve önerilen gökyüzü bölgesinde bir nesnenin gezegensel gözlemlerle tutarsız olup olmadığının kontrol edilmesi faydalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

IRAS, 1983'ün ocak ayından itibaren 10 ay boyunca göğün yüzde 96'sının uzak kızılötesi araştırmasını yapan bir projeydi.

Kullanılan bu dalga boyunda, 9. gezegen gibi küçük, soğuk nesnelerin tespit edilebileceği düşünülüyor. Rowan-Robinson, bu nedenle verileri 9. gezegen ile tutarlı parametreleri kullanarak yeniden analiz etmeye karar verdi.

Uydu tarafından tespit edilen yaklaşık 250 bin nokta kaynağından sadece 3'ü 9. gezegen adayı olarak ilgi çekiyor. Haziran, temmuz ve eylül 1983'te uydu, gökyüzünde hareket eden bir nesne gibi görünen şeyi tespit etti.

Ancak bütün bunların kesin bir tespit olmaktan çok uzak olduğu görüldü. Kaynağın göründüğü gökyüzü bölgesi, düşük galaktik enlemde, yani galaksinin düzlemine yakındı. Bu da uzak kızılötesinde parlayan filamentli bulutları barındıran galaktik sirrusun güçlü bir şekilde araya girmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla tespit edilen kaynakların bu bulutlardan gelen parazit olması ihtimali de bulunuyor.

Rowan-Robinson ise, 2008'den beri faaliyette olan bir başka son derece hassas araştırma projesi olan Panoramik Tarama Teleskobu ve Hızlı Müdahale Sistemi'nin (Pan-STARRS) bu adayı desteklemediğini belirtti.

Ancak adayın gerçek olduğu varsayılırsa 9. gezegene dair bazı çıkarımlar yapılabilecek. IRAS verilerine göre, bu gezegen yaklaşık 225 astronomik birim yörünge mesafede, Dünya kütlesinin 3 ila 5 katı arasında.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…
Ekonomi

Bugüne dikkat! Ünlü araştırmacı açıkladı… Altın fiyatlarındaki beklenti…

Rekorlarla gündeme gelen Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1...
Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?
Avrupa

Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Başbakan Angela Merkel’in, “Almanya’yı zor günler bekliyor” açıklamasıyla ülkede yeniden tam kapanmanın eğişine gelindi. ..
Dünya pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak istiyorlar: İlk kez testini yaptılar!
Dünya

Dünya pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak istiyorlar: İlk kez testini yaptılar!

Dünyadaki insansız hava araçları ve askeri drone pazarının yüzde 10’nuna hakim olmak isteyen Rusya’da, ilk kez füzelerle donatılmış insansız..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay