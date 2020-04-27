Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuma gününde cuma namazını kıldırmış ve hutbeyi de kendisi yapmıştı.

"İslam Lutiliği lanetliyor"

Erbaş, hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti." demişti bu sözlerden rahatsız olan hazımsızlar Erbaş'a dava açıp görevi bırakma çağrısı yaptı.

İHD, Ramazan ayının ilk hutbesinde Ali Erbaş'a eşcinsellere nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle dava açarken, Ankara ve İzmir baroları da Erbaş'ı kınadı.

Twitter üzerinden #AliErbasyanlızdeğildir hastag'ı açıldı. Erbaş'a destek yağdı.

AK Partili Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "Ali Erbaş’a Allah’ın ayetlerini okudu diye saldıranlar hep birlikte yaşadığımız şu Koronavirüs olayından da mı ibret almaz? Bazı günahlar sadece kendilerine zarar vermiyor, bütün insanlığa zarar veriyor. Yoksa “ne haliniz varsa görün” denebilirdi." yorumunda bulundu.

Yazar Yusuf Kaplan paylaştığı mesajında, "Ankara Barosu'nun açıklaması tam bir hukuk skandalı ve katliamı! Provokasyon böyle bir şey değilse, nedir peki?" dedi.