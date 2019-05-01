Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? TRT 1’in sevilen dizilerin Vuslat dizisinde Feride karekterini canlandıran Devrim Özkan’ın başarılı oyunculuğu izleyiciler tarafından taktir toplamaya devam ediyor. Vatanım Sensin dizisiyle isminden öz ettiren Devrim Özkan, lise yıllarında yedi yıllık judo sporunu bir kenera bırakarak oyuncu olmaya karar verdi ve tiyatroya ilgi duymaya başladı. Devrim Özkan, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı’nı kazandı. Peki Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı?

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