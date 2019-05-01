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Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında?

TRT 1’in sevilen dizilerin Vuslat dizisinde Feride karekterini canlandıran Devrim Özkan’ın başarılı oyunculuğu izleyiciler tarafından taktir toplamaya devam ediyor. Vatanım Sensin dizisiyle isminden öz ettiren Devrim Özkan, lise yıllarında yedi yıllık judo sporunu bir kenera bırakarak oyuncu olmaya karar verdi ve tiyatroya ilgi duymaya başladı. Devrim Özkan, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı’nı kazandı. Peki Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı?

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:12
Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında?

TRT 1’in sevilen dizilerin Vuslat dizisinde Feride karekterini canlandıran Devrim Özkan’ın başarılı oyunculuğu izleyiciler tarafından taktir toplamaya devam ediyor. Vatanım Sensin dizisiyle isminden öz ettiren Devrim Özkan, lise yıllarında yedi yıllık judo sporunu bir kenera bırakarak oyuncu olmaya karar verdi ve tiyatroya ilgi duymaya başladı. Devrim Özkan, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı’nı kazandı. Peki Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan nereli ve kaç yaşında? Devrim Özkan hangi dizilerde oynadı?

Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan, 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitimini sürdüren Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine Rüya adlı dizide canlandırdığı İpek karakteri ile adım atmıştır.

Devrim Özkan Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandıran Miray Daner’le…

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Feride karakterine hayat veren Devrim Özkan, 1.73 metre boyunda ve 52 kilodur.

Devrim Özkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Feride) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Havva) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (İpek) (TV Dizisi)

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:12
  1. Muğla
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