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Yaşam Daha önce böyle bir koro gördünüz mü? En sevimli koro
Yaşam

Daha önce böyle bir koro gördünüz mü? En sevimli koro

Yeniakit Publisher
2024-06-23 15:54:00 -

Çankırı'da görme engelli çiftçi bağlama çalarken ona koyunlardan oluşan koro eşlik ediyor.

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kahyalı köyünde çiftçilik yapan yüzde yüz görme engelli Doğan Yurt, Ankara’da aldığı koro eğitiminin anısını koyunları ile yaşatıyor. Aklına koyunları ile koro yapmak gelen çiftçinin söylediği türküye kuzular ‘meleyerek’ eşlik ediyor. Köyde hayvanlarla vakit geçirmek için bulduğu farklı yöntemle eğlenen Yurt, kendisinin "me" sesinin çıkardığında koyunların da eşlik ettiğini ifade etti.

"Ben çaldım, onlar söyledi"

Koyunların kendisine eşlik ettiğini söyleyen Çiftçi Doğan Yurt, “Türk halk müziğine çok meraklı olduğum için çeşitli korolarda bulundum. Yalnız köyde yapacağım bir şey yok diye araştırma içerisine girdim. Koyunların da kuzulama zamanıydı, onlarla yapmak istedim. Sazı elime aldım, içlerine oturdum. Ben çaldım, onlar söyledi. ‘Aman mor koyun me’ler gelir’ derken, ‘me’ dediğim zaman onlar da sanki beni dinliyormuş, anlıyormuş gibi ‘me’ diye eşlik etti. Ortaya da çok güzel bir görüntü çıktı” dedi.

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