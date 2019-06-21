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Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ’nün kendisine yaptığı cinsel içerikli kaset kumpasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 16:16
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

Kamuoyunca 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cinsel içerikli görüntülerin içerisinde olduğu 400 adet CD'nin, internete sızdırılmadan önce cemaat hocalarının evlerinin kapısına dağıtıldığını açıkladı.

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce internete sızdırılan ve kendisine ait olduğu iddia edilen seks kasediyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 

FETÖ’nün kendisine yaptığı seks kasedi kumpasının perde arkasını detaylarıyla anlatan, İsmailağa Cemaati hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü’nün açıklamaları şöyle:

"400 CD'yi bütün Çarşamba'ya mısır patlağı gibi dağıttılar"

Ben deliyim, akıllıyla iş yapabilirler, akıllıyı korkutabilirler, akıllı kaybedecek bir şeylerini düşünür. Benim deli işlerim var, benim Allah'a bir canım var, ne yapıyorlarsa da yapsınlar, ben bu yoldan dönmem. Diyaloğa, çatmaya devam edeceğim.

“Dediniz” ve içeri girdiniz?

Dedim. Çünkü şantaj… Ondan evvel seks, internete kaset attılar. Özelde gönderdiler İsmailağa'ya. Beni çıkarttırdılar 1 sene evvel.

- Öyle mi, kasedi önceden İsmailağa'ya mı gönderdiler?

Tabii kaset gönderdiler. Onları korkuttular.

- Özel hayat görüntüleri mi?

Özel hayat görüntüleri, onlar bir şey anlamadı. Özel hayat değil, onlar uydurma. Ama uydurma olabilir. Sonra “20 yönden bu bizim hocamız değil” diye Habertürk manşet yaptı. Parmağımda altın yüzük var mesela, hayatta giymemişim yani. Dünya kadar şey var ama, adam ne bilsin 70 yaşında hocaya gönderiyor. Hocaefendiler de dediler ki; buraya operasyon olacakmış, bize telefon ettiler. CD'yi götürdüler, “ben MİT'tenim, JİTEM'denim” diye bizim bir hocamıza verdiler. O hoca gitti bizim diğer hocamıza götürdü. Orada heyet kararı aldırmak istediler; “Cübbeli dışlanmıştır” diye… Mahmut Efendi Hocamız devreye girdi, “Ahmet haram iş yapmaz” diye…

Onun devreye girmesiyle, istişare kurulu heyeti böyle bir karar almadı. Almak istemediler zaten ama, dediler ki, “Hocaefendi sana da zarar gelecek, sen de başka bir yerde yürüt bu tefsir çalışmalarını da.” Bana izin vermişti, Hoca Efendi adına ben yazıyordum. “Sen başka bir yerde yürüt” dediler… Karagümrük'te bir daire tuttular. Arkadaşlarımızı ve ekipmanımızı oraya çektik. Bir sene kadar...

Sonra bu kasedi yay dedikleri, oradaki hocamızın birine. O da “Ben teşhirci miyim? Ben ne anlarım; yapmış mı, yapmamış mı, ben anlamıyorum ki bundan bir şey, açamıyorum bile...” dedi.

Şifreli CD göndermişler, ondan sonra imama geldiler. İmama ben emniyettenim, diye geldi. Ondan sonra 1 CD daha verdiler. O CD'yi de kırdılar, attılar; Hoca Efendiler atmışlar. Ben “Bakayım bu CD aynı CD mi, bir bakayım” dedim. Sonra baktım, aynı hikaye. Çünkü ne yapıldığını bileyim hakkımda, diye…

Bu sefer, Sirkeci Postanesi’nden 400 tane CD’yi bütün Çarşamba’ya mısır patlağı gibi dağıttılar. Sabah kalktılar, her cemaatten hocaların evlerinin kapısındaydı.

 Bunu daha önce anlattınız mı?

Ben her şeyi anlatamadım ki, vakit bulamadım ki…

Çok önemli…

Tabii, tabii. Sonra gittim Gayrettepe'ye şikayet ediyorum. Kimi kime şikayet ediyorsun! Avukat aldım güya. Hey gidi, ne avanakmışım. Tüm milletin çoluğuna, çocuğuna, evine, ocağına, en 300 tane CD. Çarşamba kaynıyordu. Yine cemaat beni terk etmiyor. Ondan sonra, bir sene sonra internete attılar. İşte 2010'un başında bunlar oldu, Ocak ayında… Hep Ocak’ta oluyor. İşte 2011'in başında da internete, attılar. (Odatv)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:16
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • Adamsın Cübbeli Hoca İşte FETÖ bu kadar tehlikeliAdamsın Cübbeli Hoca İşte FETÖ bu kadar tehlikeli50 dk önce
    “Üç haslet vardır. Kimde bu üç haslet bulunursa o oruç da tutsa, namaz da kılsa ve ben müslümanım da dese yine münafıktır: 1.Konuştuğu zaman yalan söylerse, 2.Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmezse, 3.Emin sayıldığı zaman hainlik yaparsa! (Müslim, Buhari)
  • KaanKaan54 dk önce
    Tüm hacı hoca takımı yarın Allah huzurunda nasıl bir hesaba çekileceksiniz ya, garibanın, fakirun fukaranın size gönülden verdiği üç beş kuruşu böyle jetskilere binerek, gece alemleri düzenleyerek harcadınız ya... Ama suç sizin değil size inananlarda...
  • çapanoğlu çapanoğlu 54 dk önce
    Ya kuppeli hoca bir sus Allah askina ya.Bazen susmak iyidir hoca sana kimse soylemedimi...Her zaman konusmak zorunda degilsin...
  • Alıntı Alıntı 1 sa önce
    Alıntı odatv den yapılmıştır

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