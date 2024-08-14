  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca çok sinirlendi: Vurdu kırdı bilmem ne izliyorlar
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca çok sinirlendi: Vurdu kırdı bilmem ne izliyorlar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 16:30:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eskişehir'de bir bilgisayar oyunundan etkilenerek insanları bıçaklayan saldırganla ilgili konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilenerek çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırganla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şimdi gençlik boş, oyun oynuyor. Oyun ne getirebilir? Kalktı işte milleti taradı." dedi.

Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan 18 yaşındaki genç, ülkenin gündemine oturdu.

Herkesin konuştuğu olaya ilişkin kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Cübbeli Ahmet, "Şimdi gençlik boş, oyun oynuyor. Oyun ne getirebilir? Kalktı işte milleti taradı. Oyunlar ve diziler şiddete özendiriyor. Faydalı belgeseller, ya da eğitici öğretici şeyler izlemiyorlar vurdu kırdı bilmem ne izliyorlar." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi
Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi

Cübbeli Ahmet Hoca parfüm sıkanları uyardı! Sonra Merih Demiral’in ülkücü hareketine bağladı
Cübbeli Ahmet Hoca parfüm sıkanları uyardı! Sonra Merih Demiral’in ülkücü hareketine bağladı

Sosyal Medya

Cübbeli Ahmet Hoca parfüm sıkanları uyardı! Sonra Merih Demiral’in ülkücü hareketine bağladı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması! Yeni Akit'in haberiyle önemli mesaj
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması! Yeni Akit'in haberiyle önemli mesaj

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş açıklaması! Yeni Akit'in haberiyle önemli mesaj

Cübbeli Ahmet Hoca'nın SADAT'ın kurucusu merhum Adnan Tanrıverdi ile bağlantısı dikkat çekti
Cübbeli Ahmet Hoca'nın SADAT'ın kurucusu merhum Adnan Tanrıverdi ile bağlantısı dikkat çekti

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'nın SADAT'ın kurucusu merhum Adnan Tanrıverdi ile bağlantısı dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23