Çin'den Japonya hamlesi! Uzaklaştırdılar

Çin yönetimi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdığını bildirdi. İki ülke arasında yıllardır 5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu üzerinde sorun yaşanıyor.

Çin, Doğu Çin Denizi'nde ihtilaflı bölgeye giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdı. Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, tekneye kanunlara uygun uyarılarda bulunulduğu ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğu savunulan açıklamada, Japon tarafına buradaki "ihlal ve provokasyonlarına son verme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin Sahil Güvenliğinin, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı.

DOĞU ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI HAKKINDA

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri, tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

