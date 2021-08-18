Cimilli İbo'nun cenazesinde tepki çeken görüntüler
Karadenizli şarkıcı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde görüntü almaya çalışan şahıslar tepkiye neden oldu.
Geçtiğimiz yıl koronaya yakalana ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 49 yaşındaki Cimilli İbo (İbrahim Özer) memleketi Rize'de Merkez Sahil Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köyüne son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesine AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti il başkanlarının yanı sıra binlerce seveni katılırken, sanat dünyasından ise meslektaşları arasından Davut Güloğlu, Onay Şahin, Şükrü Güler'in yanı sıra birkaç yerel müzisyen dışında katılım olmaması gözlerden kaçmadı.
Aynı zamanda gelen bazı vatandaşların ise tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması da tepkilere neden oldu. Cenaze sahipleri zaman zaman vatandaşları salgın nedeniyle uzaklaşmaları için uyararak zor anlar yaşadı.