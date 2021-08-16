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Biyografi Cimili İbo hastalığı neydi? Cimili İbo neden öldü? Cimili İbo kimdir?
Biyografi

Cimili İbo hastalığı neydi? Cimili İbo neden öldü? Cimili İbo kimdir?

Cimili İbo hayatı | Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan Cimili İbo yaşamını yitirdi. Peki, Cimili ibo neden vefat etti hastalığı neydi? Cimili İbo hayatı

Yeniakit Publisher
2021-08-16 12:01:00 -
Cimili İbo hastalığı neydi? Cimili İbo neden öldü? Cimili İbo kimdir?

Karadeniz müziğinin temsilcilerinden Cimili İbo, 49 yaşında yaşamını yitirdi. Cimili İbo, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Cimili İbo geçtiğimiz ay böbrek yetmezliği ve kanındaki aşırı miktarda enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Cimili İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

Cimili İbo kimdir?

Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçı 12 Mayıs 1972'de Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Rize Cimil'li olan sanatçı çocuk yaşta müziğe ilgi duydu. İstanbul ve İzmir'de sanat yaşamı için adım atan Cimili ibo, renkli karakteriyle hayranlarının beğenisi topladı. İnadım İnat dizisinde rol alan Cimili İbo pek çok neşeli şarkıya imza attı.

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