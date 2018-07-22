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Cilt neden yağlanır?

Zaman zaman herkesin şikayet ettiği durumlardan biri cilt yağlanmasıdır. Cildin yapısal olarak yağlanmasının yanında, beslenme tarzı, yaşam alışkanlıkları, kullanılan ilaçlar gibi durumlarda cildin yağlanmasına neden olabilmektedir.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:47
Cilt neden yağlanır?

Cilt hücreleri doğal olarak, çevre koşullarına karşı dayanıklılığı artırmak amaçlı belli bir miktarda yağ üretir. Cildin doğal görünümünde mevcut olan bu dokuya sebum denir. Sebum, yüz derisinde çok üretilebildiği gibi el ayak ayalarında neredeyse hiç yoktur.

Özellikle alın, çene, kulak içi ve cinsel organların etrafında çoktur.

Kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak geçici cilt yağlanmaları görülebilir. Özellikle doğum kontrolü için ve akne tedavisinde kullanılan ilaçlar bu duruma neden olabilir.

Parkinson gibi bazı hastalıklarda cilt yağlanmasının arttığı bilinmektedir.

Cilt yağlanmasının en belirgin olduğu zaman ergenlik dönemidir. Bu dönemde yağ salgısı maksimum seviyede olduğundan erkeklere kıyasla özellikle genç kızlarda cilt sürekli yağlı görünebilir.

Beslenme tarzı en büyük etkiyi gösteren nedenlerdendir. Fazla yağ içerikli besinler, kızartmalı yemekler, tuzlu gıdalar ciltte yağ salgılanması arttırır, sivilce ve akne oluşumuna neden olur.

Hormon salınımı düzgün olmayan kişilerde cildin yağ salgısının artması sık görülür. Çeşitli tedaviler sonrası hormon seviyeleri normale geldiğinde, cilt yağlanması da ortadan kalkacaktır.

Cildinin sürekli yağlanmasından şikayet eden kişiler yağlı görünüm ortadan kalksın diye sık sık yüzlerini temizleme eğilimindedirler. Bu yanlış bir uygulamadır. Temizleme sürecinde, cildin doğal olarak salgıladığı sebum kaybolur.

Doğal olarak hücreler bunu yerine koymaya çalışır, bu durumda yağlanma sürekli devam eder. Yüz temizliği normal periyotta, uygun temizleyici ile yapılmalıdır. Gerekirse uzmana başvurulmalıdır.

Makyaj yapan kadınlarda özellikle kapatıcı, fondöten gibi ürünleri kullanan kadınlarda, cilt yağlanmasının fazla olduğu görülmektedir.

Zayıflamaya yönelik yapılan diyetlerde, kişiler kendilerine uygun olmayan, kulaktan dolma bilgilerle, besleyici değeri olmayan tarzda beslenme uyguladıklarında hormon seviyeleri bozulmaktadır. Bu da cilt sorunlarının oluşmasına neden olan durumlardan biridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:47
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