Çikolatalı kek tarifi nasıl yapılır? Basit çikolatalı keki çocuklar çok sevecek!

Çikolata kek çocukların en sevdiği yiyecektir. Beslenme çantası için leziz kek yaparak çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. İşte kolay ve pratik kek tarifi...

Çikolatalı kek tarifi için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

25 gram kakao (3 yemek kaşığı)

3 yemek kaşığı ekmeğe sürülen çikolata (nutella – sarelle gibi)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu-

1 paket vanilya

Çikolatalı kek tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak çikolatalı kek için kek hamurumuzu hazırlıyoruz. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpalım. Üzerine sıvı yağ, süt, sürülebilir çikolata ve kakaoyu ekleyerek tekrar çırpalım. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyelim ve çırpalım. Hamurumuzu kek kalıbımıza boşaltıp pişirelim. Hamurumuzu tereyağı ile yağlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirelim. Kekimiz servise hazır. Nefis çikolatalı kek soğuduktan sonra kalıbımızı ters çevirelim. Dilediğimiz gibi süsleyip dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun.