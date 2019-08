CHP'lİ belediyeden skandal mobing! Orkestra şefini mezar kazıcısı yaptılar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şube Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması ile CHP'li Mudanya İlçe Belediyesi'nin işçileri hukuksuzca sürgün ettiği belirtildi. Açıklamada, Bilecik Belediyesi'ndeki orkestra şefinin mezar kazıcısı olarak görevlendirildiği hatırlatılırken, "CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ideolojik olarak kendisine zıt görüşte olan 7 işçiden 4'ünü Tunceli Hozat'a 3'ünü de Ardahan Belediye Başkanlığı'na sürgün etmiştir." ifadeleri kullanıldı. BEM-BİR-SEN basın açıklamasında şu mesajı verdi: "Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren CHP'li bazı belediyelerin işçi kıyımları devam ederken, Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın 7 işçiyi Ardahan ve Tunceli'ye sürgün ettiği ortaya çıktı. BEM-BİR-SEN Bursa Şube Başkanlığı tarafından hukuksuzca sürgün edilen işçilere ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı.

'İşçilerin insanlık onurları ile oynanıyor'

"Seçimlerden önce özgürlük vaat edenlerin ilk icraatları sürgünler oldu." denilen açıklamada, "31 Mart seçimleri sonrası el değiştiren ve özellikle CHP’ye geçen belediyelerde; baskı, yıldırma, sürgün ve tehdit politikalarıyla sendikamız üyeleri istifa ettirilerek kendi sendikalarına üye yaptırıldı. Tehdit ve baskılara boyun eğmeyerek sendikamızdan istifa ettirilemeyen üyelerimiz ve sendika yöneticilerimiz ise, çeşitli mobinglere maruz bırakılmış, insanlık onurları da rencide edilerek skandal görevlendirmelerle farklı yerlere sürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

'Orkestra şefini mezar kazıcısı yaptılar'

Bilecik belediyesinde orkestra şefinin mezar kazıcısı olarak görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Üyelerimiz, Eskişehir Odunpazarı’nda Veteriner Teknikerini hayvan barınağından alıp park ve bahçelere, kültür hizmetlerinde çalışan tercümanı ve bilgisayarcıyı ise hayvan barınaklarına sürme gibi birçok insanlık ve çağ dışı uygulamalara maruz bırakılmıştır."

'CHP'li Mudanya Belediyesi 7 işçiyi sürgün etti'

CHP’li Bursa Mudanya Belediyesi'nde de sürgünlere başlanıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ideolojik olarak kendisine zıt görüşte ve aralarında Bem-Bir-Sen üyemizde olan 7 kişiyi (sayının daha da artacağı söyleniyor), 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Kurumlar arası geçici görevlendirme Yönetmeliği’ni gerekçe göstererek Tunceli Hozat ve Ardahan Belediye Başkanlığı'na sürgün etmiştir."

'Hukuksuzluklara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz'

"Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanlığı, hukuksuz görevlendirmelere ilişkin sendika avukatları aracılığıyla Mudanya Belediye Başkanlığı'na karşı yürütmeyi durdurma talepli dava açtı." denilen açıklamada, mücadeleden vazgeçilmeyeceği vurgusu yapıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hiç kimse hukukun üstünde değildir. Kendi gibi düşünmeyen çalışanları sindirmek için her yolu deneyen, sürgün dahil her türlü zulmü yapan CHP’li Mudanya Belediye Başkanı'na; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi mitinglerde, 'Yönetimimizde olan hiçbir belediyede çalışanlara karşı bir hareketimiz olmayacak. Hiçbir çalışanın iş sözleşmesini feshetmeyeceğiz, işyerini değiştirmeyeceğiz' yönündeki açıklamalarını hatırlatırız. Mudanya Belediye Başkanlığı'nda, belediye çalışanlarına yönelik yapılan baskı ve sürgünler bir an önce durdurulmalıdır! Bem-Bir-Sen Bursa Şubesi olarak; Mudanya Belediyesi'nde her türlü tehdit, baskı ve sürgün gören belediye çalışanlarının yanlarında olduğumuzu, hukuk ve basın önünde bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi deklare ederiz."