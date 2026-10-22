  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı Hürmüz'de alarm! İran duyurdu: 7 gemide patlama Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı Kenan Alpay davasında skandal Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak Midesinden ve bağırsaklarından 55 kapsül uyuşturucu çıktı! Otogarda yakalandı Mekke Anlaşması’nın ardından Bedir Mutabakatı! Ümmetin vahdetine bir adım daha Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız! Puansız Lille’i yerden yere vurdular! Cim-Bom’un tokadı Fransızları çıldırttı
Gündem Cezaevinden yeni çıkan manyak telefoncuda tartıştığı hamile kadını bıçakladı
Gündem

Cezaevinden yeni çıkan manyak telefoncuda tartıştığı hamile kadını bıçakladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cezaevinden yeni çıkan manyak telefoncuda tartıştığı hamile kadını bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile bir kadın tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gemlik’te bir telefon mağazasında çalışan Berna A., yanına gelerek tartıştığı B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23