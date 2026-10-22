Cezaevinden yeni çıkan manyak telefoncuda tartıştığı hamile kadını bıçakladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile bir kadın tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Gemlik’te bir telefon mağazasında çalışan Berna A., yanına gelerek tartıştığı B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi.