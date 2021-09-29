Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder nereli kaç yaşında? Cengiz Ünder hangi takımda?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir Sındırgı’da doğdu. Kanat mevkisinde oynayan Türk millî oyuncusu Cengiz Ünder, Roma'dan kiralık olarak Ligue 1 takımlarından Olympique de Marseille'da forma giymekte.

Cengiz Ünder hangi takımda oynadı?

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi. 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. Cengiz, 2014/2015 sezonunda ligde ilk maçına Manisaspor karşısında çıktı ve 62 dakika süre aldı. İlk golünü Denizlispor deplasmanının 13. dakikasında kaydetti. Türkiye Kupası'nda Iğdır Arasspor'a uzatmalarda kaybederek elendiler ve Cengiz'in 2015/2016 sezonundaki Türkiye Kupası macerası erkenden son buldu.

Cengiz bu sezonda toplam 32 maça çıktı, 2462 dakika süre aldı. 6 gol atıp 4 asist yaptı. 2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. Cengiz Ünder 2016/2017 sezonunda toplam 43 maça çıktı, 3292 dakika süre aldı. 9 gol attı 7 asist yaptı.

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı. 20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu. 4 Temmuz 2021'de Olympique de Marseille'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.