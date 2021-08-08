Cem Adrian kimdir? Cem Adrian nereli? Cem Adrian gerçek adı ne? Cem Adrian albümleri

Cem Adrian, 30 Kasım 1980 tarihinde, Edirne'de doğdu. Tam adı Cem Filiz'dir. Adrian sahne soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianoupolis'ten esinlenerek almıştır. Ortaokul sıralarında müzikle ilgilenmeye başlayan Adrian, ilk bestelerini de bu yıllarda yaptı. 12 yaşından itibaren Edirne'de radyoculuk yapmaya başladı ve bu işi yaklaşık on yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettirdi. Radyoculuğun müzik yapabilmesi için hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Cem Adrian, ilk albümünde yer alan iki şarkı dışında bütün şarkıları çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetti.

12 yaşında başladığı radyoculuk hayatına 6 sene devam etmiş, bu süre içinde tiyatro ve fotografçılık eğitimi almış, çalıştığı radyonun kayıt stüdyosunda kendine ait yaklaşık 250 şarkı kaydetmiştir. Ses telleri normal bir insanın 3 katı uzunluğundadır.

Sonraki yıllarda müzik piyasında şansını denemek ve amaçladığı noktalara gelebilmek için İstanbul'a gelen Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları "Mystika" adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı. 2004 yılında, bir kafede çalıştığı sırada, Demet Sağıroğluvasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say'ın bir arkadaşı ile tanışma fırsatı yakaladı ve pek çok enstrüman sesini kendi sesiyle taklit ederek hazırladığı demosunu Fazıl Say'a ulaştırdı. Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitime başladı. Duyduğu sese hayran olan Say, Cem Adrian'ın Bilkent Üniversitesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitim alması için önayak oldu.

2005 yılının Şubat ayında, 1997 ve 2003 seneleri arasında Edirne'de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile beraber verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan "Ben Bu Şarkıyı Sana yazdım" adlı albümünü çıkardı.

2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti"yi çıkaran Cem Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı. Albümün genel yapısı, Cem Adrian'ın, bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano seslerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar oluşturdu. Bu albüme Denizhan, Umay Umay ve Suicide vokalleri ile katkılarda bulunmuşlardır.

2006 yılı sonundaki "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" albümünün tanıtım konseri performansı ve Hayal Kahvesi konserler dizisi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde verdiği konserlerini, üçüncü albüm projesine kadar devam ettirmiştir.

"Emir" albümünün kayıtları sürerken, 2007 yılı sonunda kayıtlarına başlanan, sadece piyano kullanılarak hazırlanan serinin ilk albümü olan ' Essentials / Seçkiler - Etnik ' 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıkmıştır.

2007 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanan, prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği, albüm kayıtlarından, şarkı sözüne, müziklerinden, aranjlerine kadar kendisinin yaptığı dördüncü profesyonel çalışması 'tanrının emri aşkı' anlatan "Emir" albümü 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Albümde konuk olarak; Hayko Cepkin ve Pamela Spence yer almıştır.

Albümünün yan prodüktörlüğünü yapan Emin Yasin Vural ile birlikte elektronik ağırlıklı bir albüm hazırladı. Adrian, 2008 yılının Mart ayında "Essensials/Seçkiler-1" adlı albümünü piyasaya çıkardı.

Beşinci stüdyo albümü olan, "insanın dönüp dolaşıp varacağı yerin yine kendisi olduğunu" vurguladığı "Kayıp Çocuk Masalları" 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıkmıştır. 12 parçadan oluşan albümün tüm şarkılarının söz ve müziği Cem Adrian'a aittir. Albümde Murat Yılmazyıldırım ve Aylin Aslım ile düetleri bulunmaktadır. 18 Eylül 2012 tarihinde altıncı stüdyo kaydı olan "Siyah Bir Veda Öpücüğü" adlı albümünü çıkarmıştır. Albümde 12 şarkı bulunmaktadır. Albümde, "Hani Bazen" adlı şarkıda Ayten Alpman ile Cem Adrian düet yapmıştır

2016 yılında “Essentials/Seçkiler 2” albümümünü piyasaya çıkaran Adrian’ın yedinci stüdyo albümü “Tuz Buz” ise Kasım 2017’de dinleyicilerle buluştu. Sanatçı, konserlerinin yanı sıra yeni albümlerin ve bir kitabın hazırlıklarını sürdürüyor.

Cem Adrian albümleri

2017 - Tuz Buz

2016 - Essentials / Seçkiler 2

2015 - İlk ve Son Kez (Single)

2015 - Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni

2014 - Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum

2014 - Cam Havli (Umay Umay ile birlikte)

2013 - Şeker Prens ve Tuz Kral

2012 - Siyah Bir Veda Öpücüğü

2010 - Kayıp Çocuk Masalları

2008 - Essentials / Seçkiler

2008 - Emir

2006 - Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

2005 - Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım

Cem Adrian filmleri

2008 - Sıcak (İmam)(Sinema Filmi)

Müzik:

2009 - Düşler ve Yokoluşlar (Sinema Filmi)

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2006 - Ayça'yı Neden Seviyorum? (Kısa Film)