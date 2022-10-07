Camilerin işlevi için akademisyenlerden 41 tebliğ

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği sempozyuma Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İl Müftüsü Hasan Başiş gibi Sakarya’nın önde gelen isimleri de iştirak edecek.

Dolu dolu üç gün

Halka açık olarak gerçekleştirilecek sempozyum, üç gün sürecek. Bir de panelin gerçekleştirileceği etkinlikte, “Camilerin Sosyal Fonksiyonları”, “Kategorilerine Göre Camiler”, “Yurtdışında Camiler”, “Tarihi Süreçte Camiler”, “Din Görevlileri ve Camiler”, “Cami Hizmetlerinde İyi Örnekler”, “İslam Dünyasında Camiler ve Fonksiyonları” gibi başlıklarda 9 oturum düzenlenecek.

Programda Türkiye, Filistin, Endonezya, Ürdün, Umman ve Sudanlı katılımcılar tarafından toplam 41 tebliğ sunulacak. Tarihi süreç içerisinde toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin cami ve mescitlerin dini ve toplumsal fonksiyonlarında ne gibi değişimler meydana getirdiğinin tespit edilmesi ve hızla değişen dünyada hizmet alanlarına göre camilerin ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde incelenmesi de sempozyumun gayeleri arasında yer alıyor.