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Cam ocaktaki kirler nasıl temizlenir?

Cam yüzeyli ocağınızın parlak zemini temizlemek, doğru temizleyiciler ve biraz da el emeğiyle gayet kolay bir iştir.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:38
Cam ocaktaki kirler nasıl temizlenir?

Temizlik yapmaya başlamadan önce ocağın pişirme yüzeyinin soğuduğundan emin olun. Ocağınızdaki “sıcak yüzey” uyarı ışığına bakın.

Ocağınızdan soğur soğumaz sabunlu sıcak su veya ılık ve aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesi kullanarak nemli bir bez veya sünger ile ocağınızı silerek temizleyin.

Her seferinde yemek pişirmenizin ardından dökülen gıdaların pişmeye devam ederek kurumasını ve yüzeye yapışmasını önlemek amacıyla ocağınızı silin. Bir dahaki seferde kirli bir ocakta yemek yapıyor olmaktan pişman olursunuz.

Yüzeye dökülen şeker, jelatin, şurup ve soslar gibi ağır ve yapışkan maddeleri hemen ıslatın. Sıcak su, yumuşamalarını sağlar.

İnatçı lekeleri kazımak için cam yüzeyli ocaklar için özel olarak üretilen spatulaları kullanın ve yüzeyi çizmemeye dikkat edin. Yüzeyin tamamını temizlemeyi yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir temizlik maddesi ve ıslak bir bez ya da sünger kullanarak sürdürün.

Özellikle cam yüzeyli ocaklar için üretilen temizleyici maddelere ve parlatma kremlerine para harcayın. Ocağınızı üreten firmanın önerdiği temizlik maddesinin ne olduğuna bakın.

Bu ürün, beyaz filmlerin, tencerelerinizin dibindeki metal lekelerin, ağır lekelerin, koyu çiziklerin ve oluşabilecek diğer tuhaf tahrifatların önüne geçmenizde en iyi dostunuz olacak.

Cam yüzeyli ocağınızın bir set üstü ocak olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Plastik poşetler ve bunun gibi kazara eriyerek yüzeye yapışabilecek şeyleri ocağınız sıcakken üzerine koymayın. Ocağınızın üzerine bir şey koymadan önce “sıcak yüzey” uyarı lambasının yanıp yanmadığına bakın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:38
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