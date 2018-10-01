Burun tıkanıklığının çözüm yolları nelerdir?

Burun tıkanıklığı genellikle sinüzit durumudur. Diğer günlerde çoğunlukla soğuk ve kirli hava daha yaygındır. Aynı zamanda, çeşitli baş ağrıları burun tıkanıklığına yol açan faktörler arasındadır. Özellikle soğuk bronşlarda veya pnömonilerde burun tıkanıklığı ile ilgili problemler olabilir.

Burun Tıkanıklığına ne İyi Gelir?



Eğer burun tıkanıklığı bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, önce tıkanıklığı açmak için çeşitli fısfıslardan kullanmak iyi olacaktır.



Doktor tarafından önerilen ilacın yanı sıra, burun deliklerine zeytinyağı damlatmakta burun tıkanıklığını etkili bir şekilde açacaktır.

Gün boyunca kendinizi sıcak tutmak ya da battaniyenin altında kalmak ve terleme, burun tıkanıklığı için iyi olacaktır.

Burun tıkanıklının olduğu günlerde sigara içilen ortamlardan uzak durmalısınız ve eğer onu kullanıyorsanız, en aza indirmek veya tamamen bırakmak daha yararlı olacaktır. Sigara dumanı gün içinde nefes almanızı zorlaştıracak burun tıkanıklığınızı artıracaktır. Burunun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir. Süt mukus üretimi arttıran önemli bir faktör olmaktadır ve her zamankinden daha az tüketmeniz gerekebilir.

Sinüzitten kaynaklanan bir burun tıkanıklığına zencefil bitkisi çok iyi gelmektedir. Bu bitkinin her gün iki fincan kadar çayı içilebilir veya yemekler ile birlikte kullanılabilir.

Geceleri yatmadan önce her gün tuzlu su çekin ve burnunuza üfleyin.

Tuzlu su uygulamasını günde iki kez tekrarlayabilirsiniz. Denizden su alma fırsatınız varsa, deniz suyu da oldukça iyidir. Ancak, deniz suyunu günde iki kez, akşamları ise bir tane alarak en etkili sonucu elde edersiniz.

Burun tıkanıklığını açmak için kişilerin evlerinde uygulayabilecekleri bazı kolay yöntemlerden birkaçı.





Nemli Oda: Burun tıkanıklığı gibi durumlarda, nemli ortam burun tıkanıklığı için iyidir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyun veya daha etkili bir nemli ortam için odanızda sürekli bir çaydanlık kaynatarak odanızın nemli kalmasını sağlayın.

Tuzlu Su: Burun tıkanıklığı için tuzlu su, yaygın bir doğal yöntemdir. 1 çay bardağı suyun içine 1 çay kaşığı sofra tuzu ilave edildikten sonra iyice karıştırılarak tuz eritilir ve günde 3-4 kez burna çekilir.

Lavanta Çiçeği: Burun tıkanıklığını açmak için bir tutam lavanta çiçeği yapraklarını bir bardak kaynamış suyun içinse 1o dakika kadar demledikten sonra süzerek elde edilen lavantalı suyu tıkanıklık geçene kadar her gün saat başı tıkalı buruna çekilir.

Atkuyruğu otu: Atkuyruğu otu ve Nergis çiçeği otunun yaprakları aynı miktarlarda alınarak bir havan yardımıyla iyice dövülerek ezilir ve elde edilen karışım bir miktar zeytinyağı ve su yardımıyla sulandırılarak bir gün dinlenmeye bırakılır ve süzülerek her saat başı 4-5 damla burna damlatılır.

Mısır kökü: Mısır kökü bir miktar suyun içine alınarak kaynatılıp süzüldükten sonra elde edilen su zeytinyağı ve nane suyu ile iyice karıştırılarak harmanlanır. Elde edilen karışımdan hastalık boyunca tıkalı burna çekilir.

Burun tıkanıklığı için 1 çorba kaşığı çörek otu, 5-6 dal kıyılmış maydanoz ve 3 parmak iriliğindeki kırmızılahanayı bir havanın içine ilave ettikten sonra iyice ezerek dövün. Elde edilen karışımı bir kabın içine alarak üzerine 1 su bardağı su ekledikten sonra kaynamaya bırakın 10- 12 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakın. Karışım oda sıcaklığı ısısına geldikten sonra saat başı tıkalı buruna 3-4 damla damlatılır.