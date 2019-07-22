Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2019? Geçmiş dönemlerde PYBS ismi ile gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldı.2 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçların açıklanmasıyla taban puanları merak ediliyor. Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır 2019?

Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır 2019?

Taban puanları

-Diğer çocuk kontenjanı : 450,184 puan



-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 311,902 puan



-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 143,976 puan



-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 439,906 puan

6,7,8,9 ve 10.sınıf bursluluk kontenjanları

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan lise kontenjanları ve taban puanları "e-okul meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206