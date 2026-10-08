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Aktüel Bursa'da AB fonu yalanıyla 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdılar: 9 gözaltı
Aktüel

Bursa'da AB fonu yalanıyla 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdılar: 9 gözaltı

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Bursa'da AB fonu yalanıyla 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdılar: 9 gözaltı

Bursa'da AB fonu vaadiyle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı; 10 adreste 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren şüphelilerin, Avrupa Birliği fonları kapsamında hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bursa merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Nilüfer'deki firmanın Avrupa Birliği fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlayacağını söylediği belirlendi. Şüphelilerin gerçekte bulunmayan finansman desteklerini öne sürerek müşteki şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 6 şirketi mağdur ederek toplam 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından, nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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