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Gündem Burger King'ten kanlı menü! Katil ordusunu doyuracaklar
Gündem

Burger King'ten kanlı menü! Katil ordusunu doyuracaklar

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:57:00 - 2023-10-16 17:06:38
Burger King'ten kanlı menü! Katil ordusunu doyuracaklar

İşgalci İsrail güçlerinin bombaladığı Gazze'den her gün yürek yakan çocuk cesetleri görüntüsü gelirken, McDonald's' ve Carrefour'un ardından Müslümanların çoğu zaman tercih ettiği Burger King de İsrail ordusuna yemek bağışı yaptıklarını ilan etti.

İşgalci İsrail askeri, Gazze'de binlerce Filistinli çocuğu öldürürken bölgedeki yoğun çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. ABD'nin savaş gemisi gönderdiği ve kara harekatına hazırlanan siyonist rejim, hiçbir savaş kuralı tanımadan acımasızca bölgedeki sivilleri havadan yaptığı saldırılarla katlediyor.

Burger King'ten İsrail'e destek

Gazze'de göz göre göre insanlık suçu işlenirken, dünyaca ünlü dev markalar da İsrail'e desteğini ilan ediyor. McDonald's' ve Carrefour'un ardından siyonist ordusuna bir başka destek de Burger King'ten geldi.

Fast food şirketi, İsrail askerilerine yemek desteği sağladı.

"Binlerce yemek bağışı için çalışıyoruz"

Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer bir videolu paylaşımında ise işgalci İsrail ordusu için hazırlanan hamburgerlerin hazırlanışı gösterildi. Söz konusu videonun paylaşımında ise kalp emojisi koyularak "Sana doğru yolda" başlığı kullanıldı.

McDonald's: Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.

Carrefour: Milli gayrette yer almaktan gurur duyuyoruz

Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bırakırken, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour da işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.

Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.

Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında çok sayıda kullanıcı Carrefour için boykot kararı alırken firmaya tepki gösterdi.

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