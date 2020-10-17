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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? | Kıymalı kabak dolması tarifi
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? | Kıymalı kabak dolması tarifi

Kıymalı kabak dolma nasıl yapılır? | Hanımlar neredeyse her gün 'Bugün ne pişirsem?' sorusunun cevabını arar durur. Kolay değil her gün pişirilecek yemeğin ne olacağına karar vermek. Peki, kabak dolması nasıl yapılır? | Kabak dolması tarifi | Kabak dolması püf noktası | Denenmiş kabak dolması tarifi | Tam ölçülü kabak dolması tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:33:00 -
Bugün ne pişirsem? | Kıymalı kabak dolması tarifi

Bugün ne pişirsem? | Yeni güne başlar başlamaz hanımların birçoğu ‘Bugün ne yemek yapsam?’ sorusunun cevabını arar durur. Onlarca tarif arasından ailedeki tüm fertlerin severek yiyeceği yemeği bulmak ise zor bir iş… Peki, bu akşam kıymalı kabak dolması yapmaya ne dersiniz? İşte, kıymalı kabak dolma için gereken malzemeler..

Kıymalı kabak dolması tarifi

Malzemeler

  • 250 gram kıyma
  • 1 kilo kabak
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 adet büyük boy soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Kuru nane
  • Tuz
  • Karabiber
  • Taze dereotu

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Sıcak su

Kıymalı kabak dolması nasıl yapılır?

Öncelikle kabakları temizleyerek işe başlayın.

Kabakları yıkayıp ikiye bölün.

Kabakların dışını kabak soyucuyla temizleyip içlerini oyun.

Bir kaseye kıyma, pirinç, küp küp doğradığınız soğan, salça ve baharatları alıp karıştırın.

Kabakların içini harçla doldurun.

Doldurduğunuz kabakları tencereye dizin.

Bir kasede sıcak su, salça, tuz ve yağı karıştırın.

Su sosu kabakların üzerine gezdirin.

Ocağın altını yüksek ısıda açın.

Su kaynayınca ocağın altını kısın ve dolmayı ağır ağır pişirin.

Kabaklar ve pirinç yumuşadığında dolmanız pişmiş demektir.

Dolmayı ikram ederken taze yeşilliklerle süsleyebilirsiniz. Ayrıca bu leziz dolmanın yanına yoğurt servis etmeyi ihmal etmeyin.

Afiyet olsun. 

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