  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı

Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

ABD çıkarı olmadan kılını kıpırdatmaz! Trump: Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Beyaz Saray'da tarihi zirve: Şara, Trump'la görüşen ilk Suriye lideri oldu

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İspanya tarihi bir karara imza attı: İsponyol Piskoposa soruşturma başlatıldı! Batı 'pedofili' bataklığında

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Gündem Bu ırkçı da İtalya'nın Ümit Özdağ'ı
Gündem

Bu ırkçı da İtalya'nın Ümit Özdağ'ı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bu ırkçı da İtalya'nın Ümit Özdağ'ı

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, "Avrupa, özellikle çok fazla Müslüman göçmenin ülkemize girişine ve bizim toplumsal, kültürel ve ekonomik yapımızı tahrip etmesine izin veriyor. Bir Hristiyan olarak samimi biçimde söylüyorum, defolup geldikleri yere dönsünler" diye konuştu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini göçmenleri hedef aldı Defolup geldikleri yere dönsünler

İtalya'da 23-24 Kasım'da kuzeydeki Veneto, güneydeki Campania ve Puglia bölgesel yönetimlerinde yapılacak bölgesel seçimler öncesinde seçim kampanyalarını hızlandıran sağ koalisyon iktidarını oluşturan partiler, dün akşam Puglia Bölgesi'nin başkenti Bari'de adayları Luigi Lobuono'yu desteklemek için bir miting düzenledi.

'DEFOLUP GELDİKLERİ YERE DÖNSÜNLER'

Puglia Bölgesel Yönetimi'ni bu seçimde sol ittifakın elinden almaya çalışan sağ ittifakı oluşturan partilerden aşırı sağcı Lig'in lideri ve Başbakan Yardımcısı Salvini, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikasını eleştirdi.

Göç karşıtı tezleriyle bilinen Salvini, "Avrupa, özellikle çok fazla Müslüman göçmenin ülkemize girişine ve bizim toplumsal, kültürel ve ekonomik yapımızı tahrip etmesine izin veriyor. Mesele onların Tanrısı değil, mesele, kentlerimize gelenlerin bizim kültürümüze, sembollerimize, dinimize ve anayasamıza saygı göstermesidir. Bir Hristiyan olarak samimi biçimde söylüyorum, bunu yapmaya niyeti olmayanlar, defolup geldikleri yere dönsünler" diye konuştu.

Bu sözlerini farklı sosyal medya platformlarındaki hesaplarında da paylaşan Salvini'ye çok sayıda kullanıcının yazdıkları yorumlarda karşı çıkarak tepki gösterdiği görüldü.

"Türk’üm" deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok
“Türk’üm” deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok

Gündem

“Türk’üm” deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok

Camlar kırıldı ateşe verildi. Türk restorana ırkçı saldırı
Camlar kırıldı ateşe verildi. Türk restorana ırkçı saldırı

Gündem

Camlar kırıldı ateşe verildi. Türk restorana ırkçı saldırı

İrlanda'da Müslüman öğrenci ırkçılar tarafından linç edildi!
İrlanda'da Müslüman öğrenci ırkçılar tarafından linç edildi!

Avrupa

İrlanda'da Müslüman öğrenci ırkçılar tarafından linç edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23