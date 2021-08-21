Birisi bunu Halk Tv'ye anlatsın! Adalar da İBB de CHP'de

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Türkiye bir yandan orman yangınları ile diğer yandan da muhalefetin yalanları ile mücadele ediyor.

CHP yandaşı Halk Tv, Heybeliada'daki yangın üzerinden iktidarı hedef almak isterken yine kendini rezil etti. CHP'nin sorumluluğundaki bölgeden de iktidarı sorumlu tutmaya çalışan Halk Tv, 'Heybeliada'da yangın! İtfaiye nerede?' ifadelerini kullandı.

İlk müdahale helikopterle yapıldı

Oysa ki Orman Genel Müdürlüğü Heybeliada'daki yangına 3 dakika içinde ilk olarak helikopterle müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangının ilk çıkış saati ve müdahale anına ait görüntüler paylaşıldı. Buna göre; saat 13:07'de başlayan yangına saat 13:10'da ilk müdahale helikopterle yapıldı.

4 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, Heybeliada'daki yangının saat 14.55'te kontrol altına alındığını ve yangına, 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazözle yangına müdahale etti.