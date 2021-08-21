  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Görüntüler kan dondurmuştu! Ankara'da 15 yaşındaki yetim kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı
Çorum'da saatler süren 'kabus'
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bozkurt'ta sel mağduru kadın, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti
Gündem Birisi bunu Halk Tv'ye anlatsın! Adalar da İBB de CHP'de
Gündem

Birisi bunu Halk Tv'ye anlatsın! Adalar da İBB de CHP'de

Halk Tv, CHP'li belediyenin sorumluluğundaki Heybeliada'da çıkan yangın üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'nü hedef almak istedi. Gerçeğe göre ise Orman Genel Müdürlüğü, CHP'nin sorumluluğundaki bölgeye 3 dakika içinde helikopterle yetişmeseydi büyük bir felaket yaşanacaktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 23:54:00 -
Birisi bunu Halk Tv'ye anlatsın! Adalar da İBB de CHP'de

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye bir yandan orman yangınları ile diğer yandan da muhalefetin yalanları ile mücadele ediyor.

CHP yandaşı Halk Tv, Heybeliada'daki yangın üzerinden iktidarı hedef almak isterken yine kendini rezil etti. CHP'nin sorumluluğundaki bölgeden de iktidarı sorumlu tutmaya çalışan Halk Tv, 'Heybeliada'da yangın! İtfaiye nerede?' ifadelerini kullandı.

İlk müdahale helikopterle yapıldı

Oysa ki Orman Genel Müdürlüğü Heybeliada'daki yangına 3 dakika içinde ilk olarak helikopterle müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangının ilk çıkış saati ve müdahale anına ait görüntüler paylaşıldı. Buna göre; saat 13:07'de başlayan yangına saat 13:10'da ilk müdahale helikopterle yapıldı.

4 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, Heybeliada'daki yangının saat 14.55'te kontrol altına alındığını ve yangına, 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazözle yangına müdahale etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay