Bir Anadolu Alpereni: MAHMUD ESAD COŞAN

Hüseyin Yürük

‘Görünmeyen Üniversite’ kitabının yazarı Prof. Dr. Ersin Gürdoğan, Hocaefendinin bir geleneğin takipçisi olarak neler yaptığından şöyle bahsediyor: Osmanlı coğrafyasında tıptan mühendisliğe kadar her alanda yükseköğretime büyük önem veren Sultan Abdulhamid, Gümüşhaneli’nin çalışmalarını desteklemiştir.

Gümüşhaneli Dergâhının Ramuz okuma ve yorumlama geleneğini Kotku ömrü boyunca sürdürmüştür. Kültürde ve ekonomide çığır açan kuruluşlara öncülük yapmıştır. Kendisinden sonra Esad Coşan, Gümüşhanelli Dergâhının geleneğine, hem kültürde hem de ekonomide, yeni açılımlar kazandırarak, Avustralya’dan Amerika’ya kadar bütün dünyaya açmıştır. Onların yorulma bilmez çalışmaları, Türkiye’de ekonomik, siyasal kültürel dönüşümleri ateşleyen kıvılcımlar olmuştur. Onlar Anadolu insanına savaşın, cephelerden üniversitelere, pazarlara kaydığını göstermişlerdir (Gürdoğan, 2019:50).

Bir dönemin bürokratlarından, eski milletvekili Kahraman Emmioğlu da Prof. Dr. M. Esad Coşan‘ın manevi geleneği nasıl devam ettirdiğini şöyle anlatmıştı: Bir dönem de Pazar sohbetlerini Esat Efendi hazretleri yapmıştır. Özellikle gençler onun sohbetine çok ilgi gösterirlerdi. Hocamızın 13.11.1980 tarihinde vefatından sonra ocağın postuna Esat Efendi Hazretleri oturmuş kendisine tabi olanlarla çalışmalar yapmıştı. İskenderpaşa Ocağı onun döneminde birçok müesseseler kurdu. Hastahaneler, radyo, okullar vs. Esat Efendi Hazretleri Avustralya’da bir trafik kazasında damadı ile birlikte şehit oldu belki de şehit edildi. Allah gani gani rahmet eylesin! (Emmioğlu, 2013:243-248)