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Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? BJK-FB maçı hakemi

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu son dakika. Süper Lig 23. hafta maçlarında Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı oynanacak. Futbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe maçını büyük bir sabırsızlıkla beklerken, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem de belli oldu. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi kim? Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

21 Şubat 2019 Perşembe 11:30
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? BJK-FB maçı hakemi

Süper Lig 23. hafta maçlarında Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı oynanacak. Futbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe maçını büyük bir sabırsızlıkla beklerken, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem de belli oldu. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi kim? Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? 

Süper Lig'de 23. hafta maçında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de 23. haftanın maç programı | Bu haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışından kopmak isteyemeyen siyah beyazlılar ile ligde yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği zorlu maç öncesi iki takım arasında oynanan ve unutulmazlar arasına giren maçları sizler için derledik.

Kadıköy Siyah beyaz renge boyandı

FB 0-2 BJK (11 MAYIS 1991) 

Yıl 1991. Beşiktaş'ın üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi için Fenerbahçe'yi yenmesi kafi. O sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe'nin stadını siyah-beyazlı taraftarlar tıklım tıklım dolduruyor. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu Kadıköy'de atıyor.

Fener şampiyonluğa, BJK kongreye 

BJK 1-3 FB (25 NİSAN 2004)

2003-2004 sezonunda ligin ilk yarısını 11 puan önde kapatan Beşiktaş Ocak ayından sonra önlemez bir düşüş yaşayıp liderliği Fenerbahçe'ye kaptırıyor. İnönü'deki final niteliğindeki buluşmada Sarı-Kanaryalar rakibine son darbeyi indirip maçı 3-1 kazanınca Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ertesi gün kongre kararı alıyor.

Şampiyonluk maçı kara kartalın

BJK 3-1 FB (12 MAYIS 1990)

İngiliz teknik adam Gordon Milne ilk 2 sezonunda ikincilikle yetinse de görevine devam ediyor. Kendisine güvenenleri mahcup etmeyen inatçı İngiliz'in takımı İnönü stadında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek ilk şampiyonluğunu kazanıyor.

 

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Göztepe, yarın (22 Şubat Cuma) İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:30
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