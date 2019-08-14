Bebeklerin bezleri kaç saatte bir değiştirilmeli?

Annelik maratonu hem keyifli hem de yorucudur. Özellikle ilk çocuk anne için farklı bir yere sahiptir. Çünkü bir kadın anne olmayı ilk evladıyla öğrenir. Bu öğrencilik sürecinde ise birtakım hataların yapılması son derece doğaldır. Çiçeği burnunda anneler bebeklerini ilgilendiren her konuda son derece kaygılıdır. Bebeğin karnının aç olup olmasının yanı sıra anneler evlatlarının bezlerini hangi sıklıkla değiştirmeleri gerektiğini de merak eder. Peki, bebeklerin bezleri kaç saatte bir değiştirilmelidir?

Kaç saatte bir değiştirilmeli?

Deneyimli ebeveynlerin belirttiği gibi ilk aylarda bebeklerin bez masrafı bir hayli fazladır. Çünkü minik yavrular dünyaya geldiklerinde günde ortalama 20 kez idrar yaparlar. Buna en az iki kez de büyük tuvaletleri eklenince bez masrafının çok fazla olması elbette normal. Evladınız büyük tuvaletini yaptığında vakit kaybetmeden altını değiştirmeniz çok önemlidir. İdrar konusunda ise biraz daha rahat davranabilirsiniz. Çünkü bebekler 20 kez bile idrar yapsa yaptıkları miktar azdır. Bu nedenle evlatlarınız her idrar yaptığında bezini değiştirmek zorunda değilsiniz. Piyasada satılan bezlerin emiciliği bir hayli fazladır. Bu ürünlerden birini kullanıyorsanız; bezleri 2-3 saatte bir değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Hijyen önemli

Bebeklerin bezlerinin değiştirilmesinin yanı sıra hijyenlerinin de sağlanması son derece önemlidir. Yeni doğan bebeklerin bezlerini her değiştirdiğinizde popolarını yıkayamayabilirsiniz. Ancak bez değiştirme sırasında bebekler için uygun olan ıslak mendillerle yavrunuzu temizleyebilirsiniz. Hatta bunun yerine ev yapımı ıslak mendil de hazırlayabilirsiniz.

Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak mendil