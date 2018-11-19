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Bebeklerde kulak arkası şişlikler

Bebeklerde kulak arkasında şişlik, önemsenmesi gereken durumlardan biridir. Aileler böyle alışılmadık durumlar ile karşılaştıkları zaman hemen panik yapar. Buna lüzum yok.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:48
Bebeklerde kulak arkası şişlikler


Yavrularımız vücudu hayata alışmaya çalıştığı bu dönemde bize göre daha hassas tepkiler verirler.

Kulak arkasında şişlik sadece bebeklerde görülmemektedir. Bütün yaşlarda görülebilecek bir durumdur. Sadece durumu iyi anlamak ve değerlendirmek gerekir.

Şişlik ne kadar zamandır var? Bebeğin bir rahatsızlığı var mı? Ya da şişlik giderek büyüyor mu? Bu tür soruların cevabı teşhis koymak da.

Sebepler

Bebeklerde kulak arkasında şişlik, sebeplerinden ilki lenf bezlerinden kaynaklanmaktadır.

Lenf bezleri bebeklerde ve çocuklarda yeni yeni bağışıklık sisteminin düzenlendiği için en ufak enfeksiyonlara dahi tepki vermektedir.

Lenf bezinin yakın olduğu bölgede oluşan bakteriyel bir durumun oluşturduğu iltihaplanma lenf bezlerinin harekete geçmesine sebep olabilmektedir.

Bu gayet doğal bir durumdur. Ve kasıkta, koltuk altında ya da boyunda bir şişlik olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Böyle durumlarda endişe etmeden doktora başvurmak en iyisidir.

Sebep belirlenip teşhis konduktan ve gereken tedavi sağlandıktan sonra şişlik inmeye başlayacaktır.

Ancak yetişkinlere göre bebeklerde daha geç eski haline dönmektedir.

LENFOMA DA OLABİLİR

Bebeklerde kulak arkasının şişmesine lenfoma denilen lenf bezi kanseri de olabilir. Ancak bu oldukça nadir rastlanan bir durumdur.

Öte yandan soğuk algınlığı ya da grip sonucu boğazda ve kulak içerisinde meydana gelen iltihaplanma sonucunda bebeklerde kulak arkasında şişlik meydana gelebilmektedir.

SOĞUK ALGINLIĞI

Bu durum bebekte ateş yapabilir ve onu huzursuz eder. Zaten belirtilerden soğuk algınlığı olduğu ayırt edebilirsiniz. Bu durumda çocuk doktoruna görünmeniz gerekli..

Bakın kullanılan bir ilaca karşı alerji ya da böcek ısırması sonucunda da kulak arkasında şişme meydana gelebilmektedir. Böcek sokmalarında şişlik ile beraber kızarma da olacaktır.

Bunlar alerji yapan ilacın kesilmesinden sonra ortadan kaybolacaktır. Böcek sokmalarında ondan bundan duyduğunuz ilaçları kullanmamalısınız.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:48
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