Bebekler için irmikli meyveli muhallebi tarifi

Bebeklerin kahvaltısı farklı şekillerde hazırlanabilir. Bu çeşitlilik sık sık değişim yapma kolaylığı sağladığından bebeklerin sıkılma olasılıkları da azalmış olur. Kahvaltılık muhallebiler, peynir-ceviz, fındık-ıhlamur ve farklı malzemelerle hazırlanan karışımlar, meyveli muhallebiler bebeklerin beslenmesini desteklemekte kullanılabilir.

İRMİKLİ MEYVELİ MUHALLEBİ YAPIMI:

1 yemek kaşığı irmik ve 1,5 çay bardağı süt küçük bir tencereye konur. Süt, alerjen riski taşıyan yiyecekler grubunda yer alır. Bu nedenle özellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde tercih edilmemelidir. Süt yerine devam sütü ya da su kullanılmalıdır. Bu tercih de daha çok bebeğin damak zevkiyle şekillenir. Bebeğin beğenilerine açık olmak ve tepkilerini takip etmek yoluyla beslenme şekli belirlenir.

Süt (ya da su) ve irmik kaynayıncaya kadar kısık ateşte pişirilir. Pişme aşamasında devamlı karıştırılmalıdır. Bu malzemeler soğumaya bırakılır. Küçük bir elma yıkanarak soyulur ve rendelenir. 2 adet kayısı yıkanarak kabuklarından ayrılır ve cam rendeden geçirilir. Rendelenen elma ve kayısılar ılıklaşan irmiğin içine eklenir, daha sonra karıştırılır. Elma ve kayısılar eklendikten sonra kısık ateşte 5 dakika daha muhallebinin pişmesi sağlanır.

İrmikli meyveli muhallebi son olarak tatlandırılır. Bunun için muhallebi ılıklaşınca içine 1 tatlı kaşığı pekmez ilave edilir.

Bu muhallebinin birçok meyveyle hazırlanma alternatifi bulunur. İsteğe bağlı olarak tek meyve tercih edilebileceği gibi birden fazla meyve aynı anda da kullanılabilir. Bu noktada önemli olan seçilecek meyvelerin mevsim meyvesi olmasıdır. Mevsiminde meyve kullanmak hem daha taze olması açısından önemlidir hem de bu sayede çok daha doğal yiyecekler hazırlanmış olur. Aynı zamanda muhallebiyi tatlandırmak için en doğal yöntem pekmez kullanmaktır.