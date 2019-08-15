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Başkan Kılınç, AK Parti’nin 18. Kuruluş Yıldönümünü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
Başkan Kılınç, AK Parti’nin 18. Kuruluş Yıldönümünü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) kuruluşunun 18. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Kurulduğu tarihten bu yana halkın yüksek takdirini alan ve hep tek başına iktidar olarak seçimlerden ayrılan AK Parti’nin yaptığı icraatlar ile ismini şimdiden tarihe altın harflerle yazdığını dile getiren Başkan Kılınç, 14 Ağustos 2001 tarihinin Türk siyaseti için bir milat olduğunu söyledi.


Belediye Başkanı Kılınç mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Kurulduğu günden bugüne ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atan partimiz AK Parti, tüm teşkilatlarıyla ilk günkü heyecan, azim ve inançla çalışmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışan partimizin her kademesindeki arkadaşlarımız, milletimiz ile omuz omuza hareket ederek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyecektir. Her zor döneminde partimiz arkasında bir dağ gibi duran halkımızdan aldığı destekle ekonomide, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden iktidarımız, eğitim ve sağlık alanlarında da reform niteliğinde kararlara ve uygulamalara imza atmıştır. Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum partimizin 18’nci kuruluş yıldönümünün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa hayırlı olmasını diler, bu davaya hizmet etmiş fakat vefat etmiş dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yine partimizin her kademesinde fedakârca görev alan tüm yol arkadaşlarıma da şükranlarımı sunarım.”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
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