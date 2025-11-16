Başkan Amerikalı dövüşçüye ömür boyu yasak getirdi: Basın camiasına açıkladı... İlişkin açıklama

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UFC'nin başkanı Dana White, Amerikalı MMA dövüşçüsü Dillon Danis'in İslam Mahaçev'in takımı ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle organizasyonun turnuvalarına katılımını ömür boyu yasak getirdi. White bu konuda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

UFC'nin başkanı Dana White, Amerikalı MMA dövüşçüsü Dillon Danis'in İslam Mahaçev'in takımı ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle organizasyonun turnuvalarına katılımını ömür boyu yasakladı. İlişkin haber gündemde yerini alırken bazı basın yayın organlarında sosyal medyada yer aldı.

Oxu.Az'ın TASS'tan aktardığı habere göre, White bu konuda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Mahaçev'in Avustralyalı Jack Della Maddalena ile yarı orta sıklet UFC şampiyonluğu için maçından önce Danis ve Mahaçev'in takımı arasında anlaşmazlık çıktı.

"Ben de kendimi bu konuda suçlu görüyorum, bunu engelleyebilirdim. Dillon Danis'i bir daha asla UFC turnuvalarında göremeyeceksiniz" diye White gazetecilere açıkladı.

O, anlaşmazlığın Danis'in kendi yerinde oturmaması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Belirtelim ki, Mahaçev dövüşte rakibini hakemlerin oybirliği kararıyla mağlup etti.

