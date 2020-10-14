Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?
Kolay ayvalı kurabiye tarifi | Son baharla birlikte tezgahları süslemeye başlayan ayva düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Meyve olarak tüketebileceğiniz ayvadan reçel, marmelat, tatlı hatta dolma bile yapabilirsiniz. Peki, daha önce kurabiye yaparken ayva kullandınız mı? Ayvalı kurabiye olur mu? | Ayvalı kurabiye püf nokta | Ayvalı kurabiye yapımı | Ayvalı kurabiye gerekli malzemeler.
Farklı kurabiye tarifi | Elmalı tariflerden sıkıldıysanız; ayvalı kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Ayva ver tarçının uyumu damaklarınızı şenlendirecek. İşte, ayvalı kurabiye tarifi:
Ayvalı kurabiye tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- 200 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 2 su bardağı + 1 yemek kaşığı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
İç malzeme:
- 1 çay bardağı tuz
- 1 adet ayva
- Ceviz
- Tarçın
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?
Öncelikli olarak hamuru hazırlamaya başlamalısınız.
Un hariç tüm malzemeleri derin bir kabın içerisine alın.
Ardından unu azar azar ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmelisiniz.
Hamurun üzerine nemli bir örtü örtün.
Ayvayı rendeleyin.
Ayva ve şekeri bir tencereye alıp pişirin.
Ayva pişince ocağın altını kapatıp tarçın ve cevizi ilave edin.
İç harcı soğumaya bırakın.
Hamur 25-30 dakika dinlendikten sonra parçalar koparın ve içine harçtan yerleştirin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerinizi pişirin.
Kurabiye ılındıktan sonra pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.