Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?

Kolay ayvalı kurabiye tarifi | Son baharla birlikte tezgahları süslemeye başlayan ayva düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Meyve olarak tüketebileceğiniz ayvadan reçel, marmelat, tatlı hatta dolma bile yapabilirsiniz. Peki, daha önce kurabiye yaparken ayva kullandınız mı? Ayvalı kurabiye olur mu? | Ayvalı kurabiye püf nokta | Ayvalı kurabiye yapımı | Ayvalı kurabiye gerekli malzemeler.