Aytaç Uşun kimdir nereli kaç yaşında? Aytaç Uşun hangi dizilerde oynadı?

Aytaç Uşun, 12 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Gerçek adı Ertuğrul Aytaç Uşun'dur. 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Gemi makineleri işletme mühendisliği okudu. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Doksanlar dizisinde yardımcı karakter olarak yaşamıştır. Doksanlar dizisinden sonra 2014 yılında “Toz Ruhu” filminde oynadığı Ümit karakteri ile sinema dünyasına da adım atmış oldu. Oyuncu aynı yıl içinde “Silsile” sinema filminde de yer aldı.

Aytaç Uşun oynadığı tiyatro oyunları

Sahibinden Kiralık / Oyuncu - 2019

Boş Şehir / Şiyar / Uyarlayan - 2015

Aytaç Uşun rol aldığı dizi ve filmler

Duy Beni (Halil, TV Dizisi 2022)

Üç Kuruş (Batuhan, TV Dizisi 2021-2022)

Vahşi Şeyler (Pizzacı Recep, TV Dizisi 2020-2021)

Çukurdakiler (Meke, TV Dizisi 2019)

Birlikte Öleceğiz (Ali, Sinema Filmi 2017)

Lady Winsley (Sinema Filmi 2018)

Çukur (Meke, TV Dizisi 2017-2021)

Sarı Sıcak (İbrahim, Sinema Filmi 2017)

The Next One (Umut, Kısa Film 2015)

Toz Ruhu (Ümit, Sinema Filmi 2014)

Silsile (Kılıç, Sinema Filmi 2014)

Doksanlar (Ozi, TV Dizisi 2013)